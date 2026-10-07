Kuvalja u petodnevnoj posjeti Ruskoj Federaciji

Vladimir Kuvalja, predsjednik Centra za razvoj i unapređenje sportske saradnje Srbije i Republike Srpske i prvi čovjek biciklizma Republike Srpske, boraviće pet dana u Ruskoj Federaciji.

Tokom posjete sastaće se sa predstavnicima Biciklističkog saveza Rusije, Olimpijskog komiteta Ruske Federacije i predstavnicima BRIKS-a. Teme razgovora biće saradnja biciklističkih saveza Republike Srpske i Rusije, razvoj biciklizma i organizacija Igara BRIKS-a 2027. godine.

Kuvalja je izjavio da mu je na prvom mjestu promocija Republike Srpske i da će razgovarati o mogućnostima nastavka učešća sportista Republike Srpske na Igrama BRIKS-a.

„Moj cilj je da iskoristim svoja poznanstva i kontakte kako bih sportistima Republike Srpske omogućio da ponovo nastupe na Igrama BRIKS-a pod zastavom naše reprezentacije. U zemljama BRIKS-a živi oko četiri milijarde ljudi, a u igrama učestvuje veliki broj zemalja. To je velika prilika da kroz sport promovišemo Republiku Srpsku“, poručio je Kuvalja.

Podsjećamo, na Međunarodnom sportskom forumu „Rusija — zemlja sporta“, održanom u Permu, najavljeno je da će Igre BRIKS-a u Kazanju biti otvorene za sportiste iz svih zemalja. Sportisti Republike Srpske dobili su poziv da učestvuju pod svojom zastavom. Igre u Kazanju održane su 2024. godine.

Kuvalja je više puta boravio u Rusiji, gdje je učestvovao na velikim sportskim forumima i održao govore. Odlikovan je ordenom Ministarstva inostranih poslova Ruske Federacije, koji mu je dodijeljen ukazom predsjednika Vladimira Vladimiroviča Putina.

Zalažući se za stav da sport treba da bude izvan politike, Kuvalja je pružio podršku ruskim sportistima. Tadašnji ministar sporta Ruske Federacije Oleg Maticin istakao je da je Kuvaljina inicijativa za promjene doprinijela ubrzanju postupka odobravanja učešća ruskim sportistima na takmičenjima van Ruske Federacije.

Maticin je poručio da Republika Srpska i srpski narod mogu biti ponosni na Vladimira Kuvalju. Istakao je i da mu je čast što je imao priliku da se upozna sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, te da su Dodik i Kuvalja mnogo učinili na jačanju veza između Srbije, Rusije i Republike Srpske.