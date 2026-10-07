Sahranjena uz najviše počasti: Posljednji ispraćaj Biljane Plavšić

Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je uz najviše počasti. Biljana Plavšić bila je uvaženi profesor i doktor bioloških nauka, a u najtežim vremenima preuzela je odgovornost kao predsjednica Srpske, posvećena borbi za opstanak i stabilnost svog naroda.

"Ne možemo negirati činjenicu da je bila jedna od onih koji su obilježili stvaranje RS. Vjerovala je u pravdu i Božiju i zemaljsku, beskompromisno i toliko da je ponekad djelovalo naivno. Ali je vjerovala i platila visoku cijenu svog vjerovanja", rekao je Dragan Čavić, bivši predsjednik Republike Srpske.

Sa komemoracije je poručeno da je Biljana Plavšić žrtvovala lični komoditet radi političke borbe za Republiku Srpsku. Donosila je ključne i teške odluke u prelomnim istorijskim trenucima krajem devedesetih godina.

"Biljana Plavšić je sigurno bila nepokolebljiva u trenucima kad donese odluku i kad je tu odluku trebalo da provede. Ona je znala šta radi i sve što je činila, činila je samo zato da u beznadnom vremenu da šansu Republika Srpska i srpskom narodu", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Republika Srpska Biljana Plavšić sahranjena u Banjaluci

Posljednji ispraćaj organizovan je uz počasnu paljbu pripadnika MUP-a Srpske i prisustvo zvaničnika Srpske, koji su naglasili važnost očuvanja sjećanja na stvaraoce Republike Srpske.

"Biljana Plavšić je iz svojih kabineta, iz akademske zajednice, iz nauke morala da dođe u tešku političku borbu, borbu za srpski narod i za RS, i u ratu i poslije rata", rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

Biljana Plavšić preminula je u Beogradu u 96. godini.

Biće upisana u Srpskoj istoriji kao prva žena predjednik.