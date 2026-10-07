Dodik čestitao Raušu: Važan trenutak

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik čestitao je Tobijasu Raušu iz AfD izbor za predsjednika parlamenta Saksonija-Anhalta, ocijenivši da je to važan trenutak za politički život Njemačke.
Dodik je istakao da izbora Rauša predstavlja potvrdu volje građana iskazane na nedavnim izborima.
"Želim mu uspjeh u obavljanju ove odgovorne dužnosti i vjerujem da će biti prilike za jačanje saradnje i međusobnog razumijevanja", napisao je Dodik na Iksu.
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Poslanik Alternative za Njemačku (AfD) Tobijas Rojš izabran je za predsjednika parlamenta u pokrajini Saksonija-Anhalt.
Rojš je dobio većinu glasova iz novog saziva parlamenta u Magdeburgu, mjesec dana nakon što je AfD odnio pobjedu na pokrajinskim izborima.
Čestitam Tobijasu Raušu iz @AfD na izboru za predsjednika parlamenta Saksonija-Anhalta. Njegov izbor predstavlja potvrdu volje građana iskazane na nedavnim izborima i važan trenutak za politički život Njemačke.
Želim mu uspjeh u obavljanju ove odgovorne dužnosti i vjerujem da će biti prilike za jačanje saradnje i međusobnog razumijevanja.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 7, 2026
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