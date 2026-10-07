Dodik čestitao Raušu: Važan trenutak

Predsjednik Milorad Dodik čestitao je Tobijasu Raušu iz AfD izbor za predsjednika parlamenta Saksonija-Anhalta, ocijenivši da je to važan trenutak za politički život Njemačke.

Dodik je istakao da izbora Rauša predstavlja potvrdu volje građana iskazane na nedavnim izborima.

"Želim mu uspjeh u obavljanju ove odgovorne dužnosti i vjerujem da će biti prilike za jačanje saradnje i međusobnog razumijevanja", napisao je Dodik na Iksu.

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Poslanik Alternative za Njemačku (AfD) Tobijas Rojš izabran je za predsjednika parlamenta u pokrajini Saksonija-Anhalt.

Rojš je dobio većinu glasova iz novog saziva parlamenta u Magdeburgu, mjesec dana nakon što je AfD odnio pobjedu na pokrajinskim izborima.