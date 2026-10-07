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Vukanović ponovo: Htio sam da budem kao Petar Kočić

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07.10.2026 21:03

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Небојша Вукановић
Foto: ATV

Lider stranke Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović ne može da se pomiri sa debaklom na proteklim Parlamentarnim izborima.

Vukanović je, podsjetimo, odmah u nedjelju naveče osuo paljbu po narodu i poručio građanima Hercegovine da "zaborave njegov broj".

Danas se ponovo oglasio i vratio se u prošlost kada je imao 26 godina i rekao da je želio biti kao Petar Kočić.

"Bio sam mlad kada sam počeo, imao 26 godina, pun elana i energije, pa iako sam doživljavao teške udarce, od izbacivanja iz škole, gdje sam radio kao profesor, do sudskih progona, napada na porodicu, drakonskih kazni i ulazaka u velike probleme, kao 2014. godine. Sve sam nastavio i kao poslanik kada sam ušao u Narodnu skupštinu Republike Srpske, želio sam biti istinski narodni tribun, kao nekad Petar Kočić, sasipati sa skupštinske govornice istinu u lice korumpiranim moćnicima, dovoditi ih do ludila", rekao je Vukanović kojem je, ispostaviće se, bilo malo skupštinska govornica pa je poželio fotelju člana Predsjedništva BiH.

Potom je opet raspalio po glasačima koji mu tu fotelju nisu dali.

"U psihologiji je davno opisano da nažalost ljudi ne cijene iskrenost i dobronamjernost, laku dostupnost i požrtvovanost, smatraju to za slabost, cijene one koji su opasni, mogu da im naude, koji su nedodirljivi, često bahati i arogantni, a to se najbolje vidjelo na posljednjim izborima i rezultatima", kaže, sada već, bivši narodni poslanik Vukanović.

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Nebojša Vukanović

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