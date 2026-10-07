Vrata Evropske unije otvorena, ali ne za BiH

Evropska unija bi u naredne četiri godine mogla da dobije nove članice. Vrata su otvorena i po onome što je objavila Evropska komisija, dobrodošle su Crna Gora, Moldavija, Albanija i Ukrajina. BiH nije među prioritetima.

Nisu ispunjene tražene reforme, ali vrata Evropske unije nisu zatvorena ni za BiH, uvjeren je Luiđi Soreka.

"Nakon nedavnih izbora, formiranje novih vlasti predstavlja obnovljenu politiku. Ostvarivanje opipljivog napretka ka evropskoj integraciji trebalo bi da bude ključni prioritet za novoosnovane vlasti. Geografski i istorijski, BiH je u srcu Evrope. Njena budućnost pripada Evropskoj uniji", rekao je Luiđi Soreka, šef Delegacije EU u BiH.

Srbi nisu narod kojem možete evropski put podmetnuti kao mustru za ukidanje Republike Srpske. Coreka to nije razumio, poruka je Milorada Dodika. Predstavlja se kao pravnik, a sam sebe je diskvalifikovao kada je nametanje zakona proglasio vladavinom prava.

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"Ali, mi smo razumjeli da je navodni evropski put bio antisrpski put. Da se pod plaštom evropskih integracija željela dezintegrisati Republika Srpska i napraviti unitarna BiH. Zato da biste sa nama razgovarali, prvo morate počistiti sav nered koji ste napravili, otkloniti sve anomalije koje ste proizveli. Morate se vratiti na slovo Dejtona, duhovi nas ne zanimaju. Nama se ne žuri. Možemo sačekati sljedeći sastav Evropske komisije jer ova je pokazala apsolutnu nesposobnost. Prvo reformišite sebe. Napravili ste Evropu neuspješnom, mi želimo u društvo uspješnih", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Vrata su otvorena, ali ne znači i da je put otvoren. Pred BiH još je mnogo posla. Još nisu usvojeni ni evropski zakoni, reforme nisu sprovedene, nemamo glavnog pregovarača, posla je na pretek i sve zavisi od političkih dogovora. To u BiH najteže ide.

"Vrata su otvorena, ali BiH mora sama proći kroz njih . To zahtijeva funkcionalne institucije, političku odgovornost i konkretne rezultate", rekao je Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.

Poruke iz Evropske komisije, ali i one iz Delegacije EU u BiH nisu povoljne za BiH.

Izgleda da je bitno samo da se nešto priča i da san prođe, a jasno je da Evropska unija ne želi BiH, stav je Slobodana Šoje.

"Ako vam kažu da ne morate još biti članica, ali možete nešto drugo raditi, to je, otprilike znak da Evropska unija ne računa na vas, nego će vam dati da iskoritite neke njene mogućnosti. Drugim riječima, vrlo jadan stvar", kaže Šoja, analitičar.

Realnost je da su pregovori domaćih političara oko evropskog puta BiH na dugom štapu. U Federaciji BiH deklarativno se zalažu za evropski put, ali istovremeno žele uticaj međunarodnog faktora i još mnogo toga što nije u skladu sa pravilima evropske zajednice. Odgovornost za propale pregovore rijetko kada preuzimaju, već je prebacuju na Republiku Srpsku. S druge strane, iz Srpske poruka jasna – nećemo prihvatiti ništa što je na štetu Republike Srpske. Ne žurimo u Evropsku uniju.