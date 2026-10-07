Logo

Struka upozorava: Očekujemo još veću blokadu saobraćaja u Banjaluci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 19:43

Komentari:

3
Саобраћај у Бањалуци
Foto: ATV

Banjalučke saobraćajnice ovih dana više liče na poligon nego na uređene gradske ulice. Ko će kuda, kada, i kako proći izgleda da je postalo pitanje snalažljivosti.

"Ja znam iz ranijih vremena ovdje se moglo proći bez problema, bez zaustavljanja a sad moraš čekati, rizik je veliki".

"Ne znam šta bi rekao, gužva je djeca nemaju kuda da prolaze eto vidite i sami šta se dešava. Nikada nije bilo gore".

"Gužva opšta i haos".

"Ja sam u Banjaluci od '71 godine ovo nikad ovako nije bilo stvarno ovo je van pameti svi su krenuli sa nekim svojim projektima a zagušili saobraćaj".

"Sve najgore, sve najgore kolaps je živi ja vozim bicikl i idem biciklom i smeta mi", kažu građani.

Kolaps je i za pješake. I oni se snalaze - kako bezbjedno preći na drugu stranu ulice. Radovi na kružnom toku kod Audi servisa probili su sve rokove.

Kružni kod Audi servisa je otvoren ali su ovdje gužve veće nego ikada, kako ću ovdje proći je upravo pitanje koje građani Banjaluke sebi postavljaju svakodnevno.

Iz Puteva Srpske kažu da će do kraja oktobra sve biti riješeno.

Европска унија

BiH

Vrata Evropske unije otvorena, ali ne za BiH

"Nekoliko puta smo nailazili na probleme u projektnoj dokumentaciji od nepredviđene hidrofaze do sada evo jutros su naišli na toplovod koji je tik ispod kolovoz a trebao je biti na dubini od metar i po pa se traže rješenja ali biće riješenja, dolazi do nepredviđenih situacija što produžava radove ali ljudi su pritisnuti na terenu", rekao je Miroslav Janković, direktor JP "Putevi" Republike Srpske.

Saobraćajni stručnjaci upozoravaju na probleme koji slijede u naredne 3 godine. Uz 23 usvojena regulaciona plana u strogom centru grada očekuje se još veće opterećenje saobraćaja.

"Mi ne možemo očekivati rješenje saobraćajnih gužvi nego i dalje komplikovanje ako se zna da će se u strogom centru iduće godine graditi mnoga stambeno poslovna naselja mi tu očekujemo blokadu saobraćaja porast je broja vozila novoregistrovanih u gradu Banjaluka sad je 101.000, iduće godine biće 104-105.000", rekao je Milenko Jaćimović, saobraćajni stručnjak.

Dok kraj mjeseca ne dođe, vozačima ostaje da biraju- čekati u koloni ili tražiti brži put kroz Banjaluku, ukoliko ga uopšte ima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajni kolaps

Banjaluka

saobraćaj

Komentari (3)

Više iz rubrike

Оштећена јавна чесма у Бањалуци

Banja Luka

Vandali oštetili javnu česmu u Banjaluci

7 h

0
Дивље свиње Дервиши

Banja Luka

Krdo divljih svinja lutalo Dervišima

9 h

1
Беба на вакцинацији.

Banja Luka

Djetetu u Banjaluci greškom data pogrešna vakcina

10 h

1
Роберт Роби Шуберт, дјечак са великом колекцијом аутића

Banja Luka

Ozbiljan kolekcionar: Osmogodišnji Banjalučanin Robi ima više od 5.000 autića

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

02

Upozorenje roditeljima u BiH: Ovaj proizvod za djecu može biti rizik

22

57

Oglasio se Vučić o poruci studenata iz Republike Srpske

22

49

Sam priznao: Milan Blagojević, nosilac liste SDS-a, nije glasao za Blanušu

22

44

Poslovi koje mnogi izbjegavaju: Plata dobra, radnika sve manje

22

43

Vozačima u bh. gradu stiglo upozorenje na medvjeda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima