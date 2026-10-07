Struka upozorava: Očekujemo još veću blokadu saobraćaja u Banjaluci

Banjalučke saobraćajnice ovih dana više liče na poligon nego na uređene gradske ulice. Ko će kuda, kada, i kako proći izgleda da je postalo pitanje snalažljivosti.

"Ja znam iz ranijih vremena ovdje se moglo proći bez problema, bez zaustavljanja a sad moraš čekati, rizik je veliki".

"Ne znam šta bi rekao, gužva je djeca nemaju kuda da prolaze eto vidite i sami šta se dešava. Nikada nije bilo gore".

"Gužva opšta i haos".

"Ja sam u Banjaluci od '71 godine ovo nikad ovako nije bilo stvarno ovo je van pameti svi su krenuli sa nekim svojim projektima a zagušili saobraćaj".

"Sve najgore, sve najgore kolaps je živi ja vozim bicikl i idem biciklom i smeta mi", kažu građani.

Kolaps je i za pješake. I oni se snalaze - kako bezbjedno preći na drugu stranu ulice. Radovi na kružnom toku kod Audi servisa probili su sve rokove.

Kružni kod Audi servisa je otvoren ali su ovdje gužve veće nego ikada, kako ću ovdje proći je upravo pitanje koje građani Banjaluke sebi postavljaju svakodnevno.

Iz Puteva Srpske kažu da će do kraja oktobra sve biti riješeno.

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"Nekoliko puta smo nailazili na probleme u projektnoj dokumentaciji od nepredviđene hidrofaze do sada evo jutros su naišli na toplovod koji je tik ispod kolovoz a trebao je biti na dubini od metar i po pa se traže rješenja ali biće riješenja, dolazi do nepredviđenih situacija što produžava radove ali ljudi su pritisnuti na terenu", rekao je Miroslav Janković, direktor JP "Putevi" Republike Srpske.

Saobraćajni stručnjaci upozoravaju na probleme koji slijede u naredne 3 godine. Uz 23 usvojena regulaciona plana u strogom centru grada očekuje se još veće opterećenje saobraćaja.

"Mi ne možemo očekivati rješenje saobraćajnih gužvi nego i dalje komplikovanje ako se zna da će se u strogom centru iduće godine graditi mnoga stambeno poslovna naselja mi tu očekujemo blokadu saobraćaja porast je broja vozila novoregistrovanih u gradu Banjaluka sad je 101.000, iduće godine biće 104-105.000", rekao je Milenko Jaćimović, saobraćajni stručnjak.

Dok kraj mjeseca ne dođe, vozačima ostaje da biraju- čekati u koloni ili tražiti brži put kroz Banjaluku, ukoliko ga uopšte ima.