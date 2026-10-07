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Vanredne kontrole na beogradskom aerodromu

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07.10.2026 19:49

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Ванредне контроле на београдском аеродрому

Na beogradskom Aerodromu "Nikola Tesla" moguća su kašnjenja letova zbog greške u obaveznom kretanju putnika, a u toku je vanredna kontrola.

Iz Aerodroma je saopšteno da je greška nastala zbog propusta jedne od kompanija koja pruža usluge zemaljskog opsluživanja i u toku je vanredna kontrola svih putnika u konkretnoj zoni aerodroma.

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"Izvinjavamo se putnicima zbog neprijatnosti i potencijalnih kašnjenja letova i zahvaljujemo im za razumevanje i strpljenje. Bezbednost putnika i svih koji borave na aerodromu su naš prioritet", navodi se u saopštenju.

Red letenja se u realnom vremenu može pratiti na zvaničnom sajtu aerodroma ili posredstvom mobilne aplikacije Aerodroma.

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Tagovi :

aerodrom Nikola Tesla

Beograd

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