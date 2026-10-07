Vanredne kontrole na beogradskom aerodromu

Autor:ATV redakcija
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Na beogradskom Aerodromu "Nikola Tesla" moguća su kašnjenja letova zbog greške u obaveznom kretanju putnika, a u toku je vanredna kontrola.
Iz Aerodroma je saopšteno da je greška nastala zbog propusta jedne od kompanija koja pruža usluge zemaljskog opsluživanja i u toku je vanredna kontrola svih putnika u konkretnoj zoni aerodroma.
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"Izvinjavamo se putnicima zbog neprijatnosti i potencijalnih kašnjenja letova i zahvaljujemo im za razumevanje i strpljenje. Bezbednost putnika i svih koji borave na aerodromu su naš prioritet", navodi se u saopštenju.
Red letenja se u realnom vremenu može pratiti na zvaničnom sajtu aerodroma ili posredstvom mobilne aplikacije Aerodroma.
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