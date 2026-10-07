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"Мој народ, моја снага": Минић у Шамцу дочекан уз ватромет

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07.10.2026 20:39

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"Мој народ, моја снага": Минић у Шамцу дочекан уз ватромет
Фото: Ustupljena fotografija

Неколико стотина Шамчана, симпатизера и чланова СНСД-а дочекало је вечерас кандидата ове странке за предсједника Републике Српске Саву Минића који је, према прелиминарним резултатима ЦИК-а, освојио највише гласова за ову функцију.

Минић је дочекан са заставама, уз пјесму и ватромет, а Срни је изјавио да је лијепо вратити се као побједник у свој град.

"Мислим да су сви грађани општине Шамац препознали да мржња не може побиједити, да антагонизми, прозивке немају везе са животом. Хвала Шамцу и свим оним људима који су на било који начин допринијели, а добро су допринијели", рекао је Минић.

Захвалио је свим сарадницима, саборцима, пријатељима, грађанима и свима који су на било који начин допринијели да побиједи у свом Шамцу, што му много значи.

Нагласио је како планира да његов град и сва села у општини Шамац осјете да имају предсједника.

Минић је најавио да се у Шамцу може очекивати наставак реализације свих инфраструктурних пројеката које грађани буду тражили из гранта предсједника.

Потрудиће, каже, да се у Шамац врате привреде активности, доведу инвеститоре, да буде у жижи.

"То је моја обавеза, то је мој примарни задатак и наравно комплетна Република Српска", рекао је Минић.

(СРНА)

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Тагови :

Саво Минић

Шамац

ватромет

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