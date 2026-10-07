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Необичан балкански тренд шири се Њемачком: "Све их је више"

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07.10.2026 21:18

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Необичан балкански тренд шири се Њемачком: "Све их је више"
Фото: Unsplash

Хрскаво лиснато тијесто, бурек, кремпите и други укуси Балкана све се чешће могу пронаћи у њемачким градовима. Једна од таквих прича долази из Равенсбурга, гд‌је је отворена "Балканска пекара", мјесто које купцима нуди слана пуњена пецива, посластице и друга јела карактеристична за земље југоисточне Европе.

Док ће неке посјетиоце укуси попут бурека или кремпите подсјетити на одмор у БиХ, Србији или Хрватској, друге ће вратити успоменама на дом и породицу, преноси Њемачка новинска агенција.

Нијемци у геополитичком смислу под појам Балкана сврставају земље настале распадом СФР Југославије, као и Албанију.

Шта све нуди балканска пекара у Њемачкој?

У Равенсбургу пекару води 42-годишња Имране Бафтиу, мајка двоје д‌јеце. У понуди су хљеб, бурек, сирница и зељаница, слатка пецива, али и ћевапи и друга јела. Иако су њени родитељи са Косова, понуда није ограничена само на косовску кухињу.

"Мој циљ је био да створим мјесто гд‌је се људи осјећају пријатно“, каже Бафтиу.

Зашто је у Њемачкој све више балканских пекара?

Балканске пекаре постале су све уобичајенији призор у њемачким градовима, а нови објекти отварају се чак и изван великих урбаних средина, преноси Дневно.хр.

"Примијетили смо све већи број пекара с Балкана“, каже Франк Саутер, директор пекарског цеха Баден-Виртемберга. Истовремено, турске пекаре већ су присутне на бројним локацијама у Њемачкој.

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Тачан број балканских пекара у земљи није могуће утврдити јер за њих не постоји засебна статистичка категорија. Ипак, тренд је очигледан, понуда расте, а с њом се појављују и нови пословни подухвати.

Зашто се мијењају навике Нијемаца?

Културолог Гунтер Хиршфелдер са Универзитета у Регенсбургу сматра да ширење балканских пекара није случајно. Примјећује све већу присутност такве понуде, а као један од разлога наводи промјене прехрамбених навика.

"Многе традиционалне пекаре постају празне, док се прехрамбене навике мијењају", каже Хиршфелдер.

Према његовим ријечима, велики и класични оброци све више губе на важности, док постају популарнији мањи оброци који се налазе негд‌је између ужине и пуног оброка.

Хиршфелдер сматра да се такве продавнице налазе на пресјеку неколико категорија – између ужине и оброка и између класичне пекаре и снек-бара.

Због тога их не сматра само класичним пекарама, већ дијелом посебне културе ужине.

Важну улогу има и локација.

Традиционалне пекаре суочавају се с растућим трошковима и мањком радне снаге, док се истовремено у градским центрима ослобађају пословни простори.

Да ли Нијемци данас другачије гледају на Балкан?

Сматра да се уз прехрамбене навике мијења и начин на који Нијемци доживљавају Балкан.

"Дуго се регион снажно повезивао с негативним сликама. Сада је Балкан ближи многим људима – географски, туристички и културно", закључио је Хиршфелдер.

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Тагови :

Њемачка

Балкан

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