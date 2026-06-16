Logo

Amidžić: Opoziciji smeta što će u Srpskoj rasti plate i penzije

Autor:

ATV
16.06.2026 10:35

Komentari:

0
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић на конференцији за медије у Бањалуци
Foto: ATV/Branko Jović

Nerazumljivi su navodi opozicije u vezi novog zaduženja Republike Srpske jer im smeta što će u Srpskoj doći do povećanja plata, penzija, te realizacije brojnih infrastrukturnih projekata, ocijenio je generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić.

"Smeta im što će se nastaviti izgradnja putne infrastrukture, što ćemo početi sa izgradnjom studentskog doma u Foči, naučno-tehnološkog parka u Banjaluci, što smo završili projekat navodnjavanja u oblasti poljoprivrede, što ćemo nastaviti projekat kada je u pitanju masovna identifikacija nepokretnosti kroz RUGIPP", rekao je Amidžić za RTRS.

Amidžić je ocijenio da im smetaju i projekti vezani za izgradnju medicinskog fakulteta na lokaciji Univerzitetskog kliničkog centra Srpske.

"Ne pričamo mi o zaduženjima, nego o stvarima zbog kojih ljudi bolje žive. A, ako pričate o tome da li je neko zadužen ili nije, postoji definisano šta je kriterijum zaduženosti – to je 60 odsto, a mi smo na 38 odsto", ukazao je Amidžić.

On smatra da opozicija nema konkretne politike, nego da im je cilj samo smjena lidera SNSD-a Milorada Dodika sa vlasti i raspodjela funkcija nakon izbora.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srđan Amidžić

opozicija

visoke plate

penzije

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Бивши министар здравства осуђен због злоупотребе службеног положаја

BiH

Bivši ministar zdravstva osuđen zbog zloupotrebe službenog položaja

2 h

0
Рудари у ФБиХ ступили у штрајк

BiH

Rudari u FBiH stupili u štrajk

2 h

1
Амиџић: Грађани морају бити испред политике

BiH

Amidžić: Građani moraju biti ispred politike

3 h

1
Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ

BiH

Jedino veće poniženje za instituciju predsjednika od Stanivukovićevih izjava, bio bi on kao predsjednik

4 h

4

  • Najnovije

12

35

„100 doza za 100 godina“: Udruženje „Crveno-plavi“ poziva građane na darivanje krvi

12

28

Fejsbuk dobio novu opciju

12

19

Nakon 17 godina isplivali novi detalji: Kriminalac iz Srbije ubio pomagača iz BiH nakon pljačke vile

12

16

Sudija pojedinac u ESLjP odbio apelaciju Dodika

12

11

Narednih dana sve toplije, za vikend i do 36 stepeni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima