Amidžić: Opoziciji smeta što će u Srpskoj rasti plate i penzije

Nerazumljivi su navodi opozicije u vezi novog zaduženja Republike Srpske jer im smeta što će u Srpskoj doći do povećanja plata, penzija, te realizacije brojnih infrastrukturnih projekata, ocijenio je generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić.

"Smeta im što će se nastaviti izgradnja putne infrastrukture, što ćemo početi sa izgradnjom studentskog doma u Foči, naučno-tehnološkog parka u Banjaluci, što smo završili projekat navodnjavanja u oblasti poljoprivrede, što ćemo nastaviti projekat kada je u pitanju masovna identifikacija nepokretnosti kroz RUGIPP", rekao je Amidžić za RTRS.

Amidžić je ocijenio da im smetaju i projekti vezani za izgradnju medicinskog fakulteta na lokaciji Univerzitetskog kliničkog centra Srpske.

"Ne pričamo mi o zaduženjima, nego o stvarima zbog kojih ljudi bolje žive. A, ako pričate o tome da li je neko zadužen ili nije, postoji definisano šta je kriterijum zaduženosti – to je 60 odsto, a mi smo na 38 odsto", ukazao je Amidžić.

On smatra da opozicija nema konkretne politike, nego da im je cilj samo smjena lidera SNSD-a Milorada Dodika sa vlasti i raspodjela funkcija nakon izbora.