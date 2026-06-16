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Amidžić: Građani moraju biti ispred politike

Autor:

ATV
16.06.2026 09:07

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Амиџић: Грађани морају бити испред политике
Foto: ATV

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić zakazao je za naredni ponedjeljak novu sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na kojoj će se naći i Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, čije je usvajanje u više navrata izostalo zbog članova Upravnog odbora iz Federacije.

Prema riječima Amidžića, niko od članova nema prigovora na Pravilnik, ali postoje političke opstrukcije iz Federacije. Naglašava da će istrajati u usvajanju Pravilnika i da građani moraju biti ispred politike.

"Nažalost, mi smo imali nerijetko situaciju kad su ljudi pokušavali da postave politiku ispred onoga što i jesu stvarne potrebe ljudi. To je najmanje 25.000 povrata fizičkom licu na račun tog fizičkog lica koje je kupilo prvu nekretninu. I sad imate neke pojedince koji nalaze različite izgovore zašto to ne može. Od toga ne odustajemo. Sljedeći ponedjeljak imamo ponovo sjednicu UO UIO i mi insistiramo na ovom pitanju. To što je nekima problem zato što je to inicijativa predsjednika Milorada Dodika, to je njegov problem. On je čovjek predložio nešto što je u korist i ljudi koji žive i u Republici Srpskoj i u Federaciji", rekao je Amidžić.

(RTRS)

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Tagovi :

Srđan Amidžić

UIO BiH

Pravo na povrat PDV-a

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

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