Amidžić: Građani moraju biti ispred politike

Autor:ATV
Komentari:1
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić zakazao je za naredni ponedjeljak novu sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na kojoj će se naći i Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, čije je usvajanje u više navrata izostalo zbog članova Upravnog odbora iz Federacije.
Prema riječima Amidžića, niko od članova nema prigovora na Pravilnik, ali postoje političke opstrukcije iz Federacije. Naglašava da će istrajati u usvajanju Pravilnika i da građani moraju biti ispred politike.
"Nažalost, mi smo imali nerijetko situaciju kad su ljudi pokušavali da postave politiku ispred onoga što i jesu stvarne potrebe ljudi. To je najmanje 25.000 povrata fizičkom licu na račun tog fizičkog lica koje je kupilo prvu nekretninu. I sad imate neke pojedince koji nalaze različite izgovore zašto to ne može. Od toga ne odustajemo. Sljedeći ponedjeljak imamo ponovo sjednicu UO UIO i mi insistiramo na ovom pitanju. To što je nekima problem zato što je to inicijativa predsjednika Milorada Dodika, to je njegov problem. On je čovjek predložio nešto što je u korist i ljudi koji žive i u Republici Srpskoj i u Federaciji", rekao je Amidžić.
(RTRS)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
12
35
12
28
12
19
12
16
12
11
Trenutno na programu