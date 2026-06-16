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Bivši ministar zdravstva osuđen zbog zloupotrebe službenog položaja

16.06.2026 10:29

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Бивши министар здравства осуђен због злоупотребе службеног положаја
Foto: ATV BL

Opštinski sud u Bihaću osudio je bivšeg ministra zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Murisa Halkića na jednogodišnju kaznu zatvora i tri godine zabrane obavljanja dužnosti ministra u Vladi tog kantona, zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja.

Optužnicu je, protiv Halkića, podiglo Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona u maju prošle godine jer je iskoristio službeni položaj i radi sticanja koristi omogućio otvaranje apoteka na područjima gdje nije bilo potrebe.

Prema optužnici, Halkić je krivično djelo počinio u periodu od februara do aprila 2024. godine, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Halkić je oslobođen dijela optužnice koji ga je teretio da je iskoristio službeni položaj i odobrio nastavak rada privatne ginekološke ordinacije, koja nije imala licencu za rad.

Ova presuda je nepravosnažna i stranke u postupku imaju pravo žalbe.

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Unsko-sanski kanton

ministar zdravlja

presuda

zloupotreba položaja

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