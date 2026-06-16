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Rudari u FBiH stupili u štrajk

16.06.2026 10:02

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Рудари у ФБиХ ступили у штрајк
Foto: Tanjug/AP

Rudari Rudnika mrkog uglja Kakanj, radnici Zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica, te radnici Rudnika RMU "Abid Lolić" – Han Bila stupili su u štrajk i izrazili svoje nezadovoljstvo.

Radnici tri rudnika su u radničkom neposluhu. Jutros je u rudniku RMU Abid Lolić došlo do obustave proizvodnje. Razlog tome je jer nisu dobili platu za mjesec maj.

Oni su nezadovoljni kašnjenjem isplate te su stoga odlučili obustaviti proizvodnju do ispunjenja svojih zahtjeva.

Rudari ističu kako je situacija izuzetno teška te da su na ovaj potez bili primorani kako bi ostvarili svoja osnovna prava stečena teškim i odgovornim radom u rudarskim jamama.

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Takođe, ni rudari iz Zenice nisu zadovoljni svojim statusom. Rudari RMU Zenica koji je u fazi zatvaranja nisu primili topli obrok za mart, platu za april niti platu za maj.

Oni su prethodnu noć proveli u sindikalnom domu, gd‌je su spavali na podu.

Takođe, kako je „Avaz“ sinoć objavio, rudari Rudnika mrkog uglja Kakanj nisu primili platu za maj 2026. godine. Ovo je četvrti mjesec zaredom da se radnicima ovog rudnika kasni s isplatom plata, a u ovom trenutku ne postoji najave konkretnog datuma kada bi ona mogla biti isplaćena.

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rudari

Štrajk

FBiH

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