U saobraćajnoj nesreći kod Dubrovnika poginuo mladi golman Petar Prce

Prce je bio član dubrovačkog futsalskog prvoligaša i nastupao je na poziciji golmana u ekipi koja se takmiči u najvišem rangu hrvatskog futsala, piše Dnevnik.hr.

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Klub se od njega oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama.

"U dubokoj boli i s neizmjernom tugom opraštamo se od našeg Petra Prce. Postoje trenuci kada sport utihne. Trenuci u kojima utakmice, bodovi i rezultati postanu potpuno nevažni. Preranim odlaskom našeg Petra, MNK Squarea je izgubio puno više od vrsnog golmana - izgubili smo odanog prijatelja, brata i nezamjenjiv dio naše velike klupske porodice", naveli su iz kluba.

Istakli su kako će njegova čista ljubav prema futsalu I klubu ostati trajno urezana u srcima svih koji su ga imali privilegiju poznavati.

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"Nažalost, ovo nije prvi put da naš klub prolazi kroz ovakvu neizdrživu bol. Previše smo puta, prerano i nepravedno, ispraćali naše ljude. I svaki put iznova ostaje ista bolna praznina i isto pitanje na koje nitko nema odgovor. Danas ne tugujemo samo za čuvarom naše mreže, danas žalimo za mladim životom koji se ugasio u svom najljepšem sjaju. U ovim najtežim trenucima naše misli i molitve upućene su njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga voljeli", naveli su.

"Hvala za svaku odbranu"

Zahvalili su se za svaki odbranjeni udarac, za svaki zajednički trenutak i svaku emociju koju je utkao u klub.

"Zauvijek ćeš ostati dio Squarea. Porodici, rodbini i prijateljima izražavamo iskreno saučešće. Petre, počivaj u miru Božjem", stoji u saopštenju MNK-a Squarea.

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Smrt mladog sportiste ostavila je veliku prazninu u klubu i zajednici, a MNK Squarea i cijeli dubrovački sport oprostili su se od gomana koji je, uprkos mladim godinama, ostavio dubok trag.