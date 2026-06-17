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Direktor prijavljen Tužilaštvu zbog zloupotrebe: Šteta 950 KM

Autor:

ATV
17.06.2026 15:10

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Директор пријављен Тужилаштву због злоупотребе: Штета 950 КМ
Foto: ATV

N.S. iz Kotor Varoša, direktor Centra za socijalni rad u ovoj opštini, prijavljen je Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka zbog sumnje da je "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ i "Falsifikovanje ili uništenje službene isprave", saznaje ATV.

On se sumnjiči da je ovoj ustanovi pričinio štetu od 950 KM, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi.

Osim njega, prijavljen je i S.V, takođe iz Kotor Varoša, zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Falsifikovanje isprave".

"Lice N.S. se sumnjiči da je u periodu od 29.05.2025. godine do 10.06.2025. godine iskoristilo službeni položaj direktora javne ustanove, te zbog pribavljanja sebi protivpravne imovinske koristi prekoračilo granice svojih ovlaštenja, te ovjerilo službenu ispravu sa neistinitim sadržajem, čime je javnoj ustanovi pričinjena materijalna šteta u iznosu od 950,00 KM. Lice S.V. se sumnjiči da je dana 29.05.2025. godine falsifikovalo ispravu, te u svrhu sticanja imovinske koristi istu upotrijebilo kao istinitu", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

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Tagovi :

zloupotreba položaja

falsifikovanje isprava

Kotor Varoš

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