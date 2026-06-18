Detalji mučenja djeteta u Banjaluci: Poznato ime osumnjičenog

Autor:ATV redakcija
Komentari:3
Policija je uhapsila muškarca iz Banjaluke zbog sumnje da je zlostavljao i mučio maloljetnika.
Kako ATV saznaje, riječ je o Željku Pavloviću. Prema našim saznanjima, Pavlović je maloljetnika prvo pretukao, a onda bacio u kontejner.
Na teret mu se stavljaju krivična djela "Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje" i "Tjelesna povreda".
"Povrijeđenom maloljetnom licu je ukazana medicinska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. O svemu navedenom obaviješten dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka",. saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
Pavlović je hapšen i optužen u predmetu "Trezor" zbog krađe oko dva miliona KM, ali je pravosnažno oslobođen.
Hronika
Karać, Ćulum, Mrđan i Galić osuđeni na 24 godine zatvora za razbojništva 'teška' oko dva miliona KM
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
13
45
13
38
13
17
13
13
12
59
Trenutno na programu