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Detalji mučenja djeteta u Banjaluci: Poznato ime osumnjičenog

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 12:36

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Детаљи мучења дјетета у Бањалуци: Познато име осумњиченог
Foto: ATV, Envato/antoninavlasova

Policija je uhapsila muškarca iz Banjaluke zbog sumnje da je zlostavljao i mučio maloljetnika.

Kako ATV saznaje, riječ je o Željku Pavloviću. Prema našim saznanjima, Pavlović je maloljetnika prvo pretukao, a onda bacio u kontejner.

Na teret mu se stavljaju krivična djela "Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje" i "Tjelesna povreda".

"Povrijeđenom maloljetnom licu je ukazana medicinska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. O svemu navedenom obaviješten dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka",. saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Pavlović je hapšen i optužen u predmetu "Trezor" zbog krađe oko dva miliona KM, ali je pravosnažno oslobođen.

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Tagovi :

Zlostavljanje

Banjaluka

hapšenje

Komentari (3)

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