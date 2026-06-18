Mučen maloljetnik u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Policija je uhapsila Ž.P. iz Banjaluke zbog sumnje da je zlostavljao i mučio maloljetnika.
Njega terete za krivična djela "Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje" i "Tjelesna povreda".
On se sumnjiči da je 15. juna ove godine u Banjaluci fizički napao maloljetnika koji je zadobio tjelesne povrede, a prema istom je postupao na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo.
"Povrijeđenom maloljetnom licu je ukazana medicinska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. O svemu navedenom obaviješten dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka",. saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
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