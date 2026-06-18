Logo

Mučen maloljetnik u Banjaluci

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 10:22

Komentari:

0
Мучен малољетник у Бањалуци
Foto: ATV

Policija je uhapsila Ž.P. iz Banjaluke zbog sumnje da je zlostavljao i mučio maloljetnika.

Njega terete za krivična djela "Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje" i "Tjelesna povreda".

On se sumnjiči da je 15. juna ove godine u Banjaluci fizički napao maloljetnika koji je zadobio tjelesne povrede, a prema istom je postupao na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo.

"Povrijeđenom maloljetnom licu je ukazana medicinska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. O svemu navedenom obaviješten dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka",. saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

mučenje

Banjaluka

Zlostavljanje

hapšenje

Komentari (0)

Pročitajte više

Лосос

Savjeti

Ovih 5 namirnica nikada ne treba jesti sirove

3 h

0
Требиње конференција Градимо регион

Republika Srpska

Počinje prva Međunarodna konferencija "Gradimo region - Trebinje 2026"

3 h

2
Леброн Џејмс остаје у Лејкерсима?

Košarka

Lebron Džejms ostaje u Lejkersima?

3 h

0
Сједница Владе Републике Српске

Republika Srpska

Sjednica Vlade Republike Srpske

3 h

0

Više iz rubrike

Осуђени силоватељ након бијега у БиХ тврди да је упозорио чуваре

Hronika

Osuđeni silovatelj nakon bijega u BiH tvrdi da je upozorio čuvare

16 h

0
Удес на брзом путу

Hronika

Dva udesa u nekoliko metara na brzom putu kod Banjaluke - kolaps u saobraćaju

22 h

0
Директор пријављен Тужилаштву због злоупотребе: Штета 950 КМ

Hronika

Direktor prijavljen Tužilaštvu zbog zloupotrebe: Šteta 950 KM

22 h

0
ауто слетило у канал

Hronika

Saobraćajka prema Prijedoru: Auto završilo u kanalu

23 h

0

  • Najnovije

13

45

Željeznice Srpske: Zahvaljujući Vladi riješeno pitanje plata, za ostalo slijede pregovori

13

38

Vlada Srpske usvojila Uredbu o podsticajima za ulaganja od posebnog značaja

13

17

Prognoza za ljeto 2026: Meteorolog objasnio šta nas čeka

13

13

Aleksandra Prijović objavila novi album

12

59

Banjaluka dobija festival kakav do sada nije vidjela

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima