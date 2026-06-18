Mučen maloljetnik u Banjaluci

Policija je uhapsila Ž.P. iz Banjaluke zbog sumnje da je zlostavljao i mučio maloljetnika.

Njega terete za krivična djela "Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje" i "Tjelesna povreda".

On se sumnjiči da je 15. juna ove godine u Banjaluci fizički napao maloljetnika koji je zadobio tjelesne povrede, a prema istom je postupao na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo.

"Povrijeđenom maloljetnom licu je ukazana medicinska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. O svemu navedenom obaviješten dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka",. saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.