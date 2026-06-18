Japan u maju kupio više od 300.000 barela ruske nafte

Japanske kompanije su u maju kupile preko 300.000 barela ruske nafte izuzete od zapadnih sankcija kako bi nadoknadile smanjene isporuke sa Bliskog istoka, objavila je ruska novinska agencija Tas, pozivajući se na podatke japanskog Ministarstva finansija.

Japan je u maju uvezao 58.000 kubnih metara nafte iz Rusije, navodi Tass podatke japanskog ministarstva, što bi odgovaralo približno 364.800 barela, izračunali su.

Vrijednost uvoza bila je šest milijardi jena (32,3 miliona evra), prema podacima na veb-sajtu ministarstva.

Nafta je kupljena u okviru ugovora o isporukama gasa iz projekta Sahalin 2 na ruskom Dalekom istoku, koji nije obuhvaćen zapadnim sankcijama, napominje TASS.

Podaci za april, međutim, pokazuju da Japan nije uvozio naftu iz Rusije.

Sahalin 2 je jedan od najvećih ruskih projekata izvoza gasa, a u zajedničkom je vlasništvu ruskog Gasproma i japanskih Micuija i Micubiša.

Nafta iz projekta Sahalin 2 takođe je izuzeta od ograničenja cijena za ruske isporuke koje su postavile članice G7, napominje TASS. Tako je cijena ruske nafte koju je Japan kupio u maju dostigla približno 103 dolara po barelu, izračunala je ruska novinska agencija.

Krajem 2022. godine, G7, EU i Australija su zapretile osiguravačima i prevoznicima sankcijama ako budu servisirali rusku naftu po cijeni višoj od 60 dolara.

U februaru 2023. godine, takođe su postavili ograničenje cijene za ruske derivate, na 45 dolara po barelu za teško gorivo i 100 dolara po barelu za laka goriva, kao što su benzin i dizel.

Krajem marta, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko rekao je da Rusija neće prodavati naftu zemljama koje nameću ovo ograničenje cijene, misleći posebno na Japan, koji još nije izrazio interesovanje za kupovinu.

"Japanska vlada se obavezala da će uvesti ograničenje cijena ruske nafte. Ovo je antitržišna mera koja remeti lance snabdijevanja", rekao je ruski zvaničnik u martu.

Tokio je obustavio uvoz nafte iz Rusije otkako su ruske trupe ušle u Ukrajinu 2022. godine, ali japanske kompanije povremeno kupuju male količine nafte iz projekta Sahalin 2 povezanog sa isporukama tečnog prirodnog gasa (LNG) na zahtjev vlade u Tokiju, napominje TASS.

Suočene sa poremećajima u snabdijevanju sa Bliskog istoka, japanske kompanije su već nekoliko puta ove godine iskoristile ovu priliku.

Udio isporuka iz zemalja Persijskog zaliva u ukupnom japanskom uvozu nafte prešao je 90 odsto u proteklih nekoliko godina, pa Tokio sada traži alternativne izvore snabdijevanja, ali nisu naveli Rusiju među potencijalnim novim dobavljačima, javlja TASS.

(b92)