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Obustavljeni letovi na moskovskim aerodromima

18.06.2026 09:15

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Авион
Foto: pexels/ Mathew Browne

Nastavlja se Specijalna vojna operacija ruske vojske u Ukrajini. Ruska vojska nastavlja napredovanje na frontu, gotovo svakodnevno oslobađajući naselja i gradove.

Kijev je drugi dan zaredom pokrenuo intenzivan napad dronovima na Moskvu i Moskovski region.

Letovi na svim glavnim moskovskim civilnim aerodromima privremeno su obustavljeni iz bezbjednosnih razloga nakon ukrajinskog napada dronovima, saopštila je ruska agencija za civilno vazduhoplovstvo "Rosavijacija".

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da je iznad Moskve oboreno 180 ukrajinskih dronova i da je ovo najveći napad kijevskih snaga na glavni grad u protekle dvije godine.

On je dodao da su ukrajinski dronovi uspjeli da pogode moskovsku rafineriju nafte, prilikom čega su oštećeni i obližnji tržni centar i stambene zgrade, i da hitne službe rade na saniranju posljedica napada.

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Moskva

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Aerodrom

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