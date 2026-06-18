Učenicima u Srpskoj obezbijediti što bolje uslove za učenje i sticanje vještina

Foto: Iks/Milorad Dodik

Projekat "Bolje škole za bolju budućnost" nastavljen je donacijom informatičke opreme Ekonomskoj školi u Bijeljini.

"Želimo da učenicima širom Republike Srpske obezbijedimo bolje uslove za učenje i sticanje vještina koje će im biti potrebne u vremenu koje dolazi", poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik na Iksu. Projekat "Bolje škole za bolju budućnost" nastavljen je donacijom informatičke opreme Ekonomskoj školi u Bijeljini.

Želimo da učenicima širom Republike Srpske obezbijedimo bolje uslove za učenje i sticanje vještina koje će im biti potrebne u vremenu koje dolazi. pic.twitter.com/zpICQi4Y8H — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 18, 2026

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