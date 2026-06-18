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Učenicima u Srpskoj obezbijediti što bolje uslove za učenje i sticanje vještina

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 14:01

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Економска школа Бијељина
Foto: Iks/Milorad Dodik

Projekat "Bolje škole za bolju budućnost" nastavljen je donacijom informatičke opreme Ekonomskoj školi u Bijeljini.

"Želimo da učenicima širom Republike Srpske obezbijedimo bolje uslove za učenje i sticanje vještina koje će im biti potrebne u vremenu koje dolazi", poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik na Iksu.

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Tagovi :

Bolje škole za bolju budućnost

Milorad Dodik

Bijeljina

Ekonomska škola

donacija

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