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Dodik: Ponosni smo na urađeno, pred nama su još mnogi poduhvati

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ATV redakcija
18.06.2026 15:31

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Милорад Додик на конференцији "Градимо регион"
Foto: Screenshot / X

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je mnoge poduhvate koji će u Republici Srpskoj biti realizovani, ocijenivši da iza književnika ostaju riječi, a iza političara putevi, fabrike, bolnice, škole, vrtići.

"Svi smo prolazni, samo ono što izgradimo da služi narodu govori o našoj neprolaznosti. Samo djela koja ostavimo iza sebe trajni su svjedoci našeg postojanja", napisao je Dodik na mreži Iks.

Istakao je da je danas zadovoljstvo biti u Trebinju, koje je okupilo graditelje, vizionare, stvaraoce na regionalnoj građevinskoj i infrastrukturnoj konferenciji.

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"Ponosni smo na urađeno, a pred nama su još mnogi poduhvati koje ćemo realizovati", rekao je Dodik.

U Trebinju je danas počela dvodnevna regionalna infrastrukturna i građevinska konferencija "Gradimo region", koja je okupila vodeće ljude iz oblasti građevinarstva, infrastrukture, energetike, urbanizma i investicija.

Među prisutnima bili su predsjednik Vlade Savo Minić, koji je otvorio ovaj skup, kao i predsjednik Milorad Dodik.

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Trebinje 2026: Gradimo region

Gradimo region

Trebinje 2026 –gradimo region

Milorad Dodik

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