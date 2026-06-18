Dodik: Ponosni smo na urađeno, pred nama su još mnogi poduhvati

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je mnoge poduhvate koji će u Republici Srpskoj biti realizovani, ocijenivši da iza književnika ostaju riječi, a iza političara putevi, fabrike, bolnice, škole, vrtići.
"Svi smo prolazni, samo ono što izgradimo da služi narodu govori o našoj neprolaznosti. Samo djela koja ostavimo iza sebe trajni su svjedoci našeg postojanja", napisao je Dodik na mreži Iks.
Istakao je da je danas zadovoljstvo biti u Trebinju, koje je okupilo graditelje, vizionare, stvaraoce na regionalnoj građevinskoj i infrastrukturnoj konferenciji.
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"Ponosni smo na urađeno, a pred nama su još mnogi poduhvati koje ćemo realizovati", rekao je Dodik.
U Trebinju je danas počela dvodnevna regionalna infrastrukturna i građevinska konferencija "Gradimo region", koja je okupila vodeće ljude iz oblasti građevinarstva, infrastrukture, energetike, urbanizma i investicija.
Među prisutnima bili su predsjednik Vlade Savo Minić, koji je otvorio ovaj skup, kao i predsjednik Milorad Dodik.
Iza književnika ostaju riječi, iza političara putevi, fabrike, bolnice, škole, vrtići…— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 18, 2026
Svi smo prolazni, samo ono što izgradimo da služi narodu govori o našoj neprolaznosti. Samo djela koja ostavimo iza sebe trajni su svjedoci našeg postojanja.
Zadovoljstvo je biti u Trebinju,… pic.twitter.com/arLI6r1dKr
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