Otkriveno gdje je dječak ubica iz Ribnikara i šta se dešava s njim

Tokom izricanja presude Miljani i Vladimiru Kecmanović, sudija je u obrazloženju otkrio gdje je dječak ubica iz "Ribnikara" i šta se s njim dešava.

Obrazlažući presudu kojom su Vladimir i Miljana Kecmanovići danas osuđeni na ukupno 17 godina i pet meseci zatvora za krivična djela teško krivično djelo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zanemaravinje maloljetnog lica, Viši sud u Beogradu je naveo "da se maloletni ubica od dana izvršenja masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar" nalazi u psihijatrijskoj ustanovi, gdje nema kontakt ni sa kim osim sa ljekarima i policijskim službenicima koji ga čuvaju".

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"Tokom boravka u psihijatrijskoj ustanovi naučio je da pokazuje emocije, počeo je da vjeruje u Boga i zatražio da se ispovjedi. Rekao je i da mu je sada jasno zbog čega mu je otac govorio da drugovima ne priča da odlazi u streljanu. Naveo je da se danas osjeća zrelije i da sada umije da razumije i objasni emocije", obrazložio je sudija.

Sud je zatim obrazložio da je, prema utvrđenom činjeničnom stanju, jedan od motiva za izvršenje masakra bio osjećaj odbačenosti koji je maloljetnik nosio godinama.

"Taj osjećaj imao je još tokom šestog i sedmog razreda osnovne škole. Njegovoj majci bilo je najvažnije da bude najbolji, a njeno nezadovoljstvo snažno je uticalo na njega. Sud je naveo i da je maloljetnik želio da bude psihopata, kao i da je izjavio da je prestao da bude srećan", rečeno je danas u sudnici i dodato:

"Tokom svjedočenja u postupku protiv roditelja, maloljetnik je rekao da bi volio da su njegovi roditelji na vrijeme uvidjeli šta se sa njim dešava i da su ga spriječili. Dokazano je da je maloljetni ubica bio psihički zapušten, ali ne i neuračunljiv".

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Podsjetimo, maloljetnom masovnom ubici ne može da se sudi za zločin koji je počinio 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, koju je i sam pohađao, pošto u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije imao navršenih 14 godina.

U masakru u "Ribnikaru" ubijeno je 10 učenika i školski čuvar.

Podsjećamo, sud je osudio roditelje dječaka na zatvorske kazne. Miljana Kecmanović osuđena je na dvije godine i 11 mjeseci zatvora, a Vladimir Kecmanović na 14 godina i šest mjeseci zatvora.

(Kurir)