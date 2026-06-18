Presuđeni Kecmanovići!

Miljana Kecmanović osuđena je na dvije godine i 11 mjeseci zatvora, a Vladimir Kecmanović na 14 godina i šest mjeseci zatvora.

Viši sud u Beogradu danas je objavio drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara te škole i ranio još šest osoba, piše Telegraf.

Miljana Kecmanović stigla je u Viši sud u Beogradu, dok se Vladimir Kecmanović nalazi u pritvoru od hapšenja i on je sproveden u sudnicu.

U Palatu pravde stigli su i članovi porodica ubijenih i ranjenih, koji u ovom postupku imaju status oštećenih.

Na izricanje presude došla je i ranjena nastavnica istorije Tatjana Stevanović, koja je stigla na štakama.

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Na ovu presudu odbrana i tužilaštvo imaju pravo da ulože žalbe.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović u završnoj riječi predložio je sudu da Kecmanoviće osudi na maksimalne kazne zatvora. Za Vladimira Kecmanovića predložio je jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i 11 mjeseci, a za Miljanu Kecmanović kaznu zatvora od tri godine.

Sa druge strane, odbrana je tražila oslobađajuće presude, navodeći da nisu dokazani navodi optužnog akta, odnosno da nema dokaza da su okrivljeni izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret.

Završne riječi su na prethodnom suđenju iznijeli punomoćnici oštećenih i sami oštećeni, članovi porodica ubijenih.

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Majke ubijene djece i sestra ubijenog školskog čuvara istakle su značaj ove presude, navodeći da ona nije borba da se vrati prošlost, već da se spasi budućnost.

Oštećeni su saglasni da su Kecmanovići krivi i da treba da budu osuđeni.

Ovo suđenje se ponavljalo zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se suđenje ponovi.

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović, za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica, bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine.

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Dječak K. K, koji u vrijeme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je na svoje drugare iz dva očeva pištolja koja je uzeo iz sefa 1. maja 2023. godine.

Potom ih je dva dana kasnije stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio devet učenika i čuvara škole, a ranio još petoro djece i nastavnicu istorije.