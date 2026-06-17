Porodica generala Pavkovića tuži NATO

Tužba se podnosi jer je njegova smrt, kako navode, direktna posljedica izloženosti osiromašenom uranijumu tokom agresije 1999. godine na SRJ.

Ljubav i seks Psiholog otkriva šta najsrećniji parovi rade uveče umjesto da gledaju televiziju

"Laboratorijska analiza koja je prošle godine sprovedena u akreditovanoj italijanskoj laboratoriji potvrdila je u tkivu generala Pavkovića prisustvo uranijuma i više toksičnih metala u dramatično povišenim koncentracijama, što je direktna posljedica NATO bombardovanja. General Pavković je dobio dva kancera - štitaste žlijezde i pankreasa, a upravo pojava dva ili više kancera istovremeno je tipičan rukopis osiromašenog uranijuma. Takva identična praksa zabilježena je i kod italijanskih vojnika koji su boravili na Kosovu i Metohiji. On se kao komandant Treće armije Vojske Jugoslavije kretao po cijelom KiM i zbog toga je bio izložen ekstremnoj kontaminaciji", kaže za "Kurir" advokat porodice Srđan Aleksić i dodaje:

"Prema istraživanjima prestižnog Univerziteta u Berkliju, količina i koncentracija kontaminacije na mjestima gdje je bačen osiromašeni uranijum na Kosovu i Metohiji je čak 300 puta veća od količine i kontaminacije u Hirošimi i Nagasakiju! To je svjesno zatrovan prostor, a poluraspad ovog materijala traje čak 4,5 milijardi godina!".

Svijet Mladi Poljak nestao bez traga odmah po povratku sa puta u BiH

Aleksić ističe da tužba ima oko 1.000 stranica s materijalnim i naučnim dokazima i detaljnim analizama.

"U tumorskom tkivu Pavkovića detektovan je uranijum (U-238) u koncentraciji od 23,80 mikrograma po kilogramu tkiva, a znatno iznad dozvoljenih granica nađeni su i drugi teški metali koji dokazano izazivaju kancer. Italijanski sudovi su do sada donijeli preko 550 pravosnažnih presuda u korist svojih vojnika koji su oboljeli nakon misije na Kosovu. Mi koristimo istu metodologiju i iste medicinske dokaze", objašnjava i dodaje da se NATO često poziva na imunitet, ali da u ovom slučaju ne mogu da ga imaju.

"To bi direktno suprotno Ustavu Republike Srbije, ali i Evropskoj povelji za zaštitu ljudskih prava u Strazburu. Ako nekoj međunarodnoj organizaciji date imunitet za ovakva djela, vi automatski ostavljate građane bez ikakve sudske zaštite, što je pravno nedopustivo. Prema međunarodnim poveljama, niko ne može da ima imunitet od ubijanja ljudi! Nijedna država, niti jedna međunarodna organizacija ne može biti zaštićena od odgovornosti za ubijanje i za trajno zagađenje životne sredine", objašnjava advokat.

Ekonomija Nakon Trampovih prijetnji Iranu: Porasle cijene nafte

Aleksić kaže da tužbu protiv NATO podnosi pred našim sudom, jer smatra da Srbija i naš pravosudni sistem imaju i pravo i dužnost da osude NATO.

"Spremni smo da ovo pitanje potegnemo do Strazbura pred Evropskim sudom za ljudska prava, ali i pred Evropskim sudom pravde u Luksemburgu, s obzirom na to da je riječ o brutalnom zagađenju životne sredine, a Srbija se nalazi u postupku pridruživanja EU".

U slučaju da sud presudi u korist Pavkovićeve porodice, Aleksić podsjeća da postoje pravni mehanizmi koji omogućavaju naplatu štete.

"Bečka konvencija obavezuje države kada su u pitanju presude donijete u drugim zemljama. S obzirom na to da NATO ima sva svojstva pravnog lica - ima svoje sjedište, jasnu organizaciju, organe i sopstveni fond, bio bi u obavezi da prema presudi i postupi".

Svijet Stravični detalji ubistva Arije (9): Jela je picu i gledala TV, a onda se desio horor

Podsjetimo, tkivo koje je poslato na analizu u Italiju potiče iz biopsije koja je na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) urađena još prije 20 godina! Na zahtjev generalove kćerke Marije, ovi sačuvani uzorci su 15. septembra prošle godine poslati u renomiranu italijansku laboratoriju "Kimika i Ambijente", koja poseduje ISO 9001 sertifikat i licencirana je od ministarstva zdravlja Italije. Nalaz ove laboratorije danas predstavlja ključni i prelomni dokaz u istorijskoj pravnoj bici protiv Sjevernoatlantske alijanse.

Šta je pronađeno u tkivu generala

Uranijum 23,80 µg/kg (uobičajene vrednosti u mekom tkivu: 0,1-2 µg/kg). Više od 100 puta iznad maksimalne normalne vrijednosti za meka tkiva. Ovako visoka koncentracija ukazuje na značajno izlaganje osiromašenom uranijumu.

Aluminijum 24.682 µg/kg (uobičajene vrijednosti: 200- .000 µg/kg). Ekstremno povišen, 20 do 100 puta iznad uobičajenih koncentracija u serumu ili jetri. Odgovara trovanju aluminijumom.

Kadmijum 4.221 µg/kg (uobičajene vrednosti oko 1.000-2.000 µg/kg za jetru, znatno niže za krv i mišiće). Ako je uzorak iz mišića ili krvi, ovo je 100 do 400 puta iznad normale. Bez podatka o tkivu teško je proceniti, ali u svakom slučaju veoma visoko za većinu tkiva.

Bakar 4.370 µg/kg (uobičajene vrijednosti od 3.000 do 5.000 µg/kg za meka tkiva). U serumu bi bio tri do pet puta viši od normale (hiperkupremija), dok je za jetru ili mišić u granicama normale.

Mangan 6.368 µg/kg (uobičajene vrijednosti od 1.000 do 1.500 µg/kg). Od dva do deset puta iznad normalnih vrijednosti za jetru i bubreg, a više stotina puta iznad za krv.

Gvožđe 305.100 µg/kg (uobičajene vrijednosti od 100.000 do 300.000 µg/kg). Nešto iznad granice normale za jetru, ne deluje patološki.

Cink 159.158 µg/kg (uobičajene vrijednosti od 40.000 do 70.000 µg/kg). Od dva do tri puta više od normale za jetru i mišić.

"Vrijeme je da branimo otadžbinu, ako nismo spremni - možda i ne zaslužujemo da je imamo"

Uoči NATO agresije general Nebojša Pavković je održao govor koji je ušao u istoriju.

"Mi, pripadnici Treće armije, potpuno smo opredijeljeni da branimo našu zemlju bez obzira na to o kom se protivniku radi, imajući u vidu ono što smo u našoj zakletvi dali, ne žaleći da u toj borbi damo i svoj život. Prema tome, nas ne zanima koji je protivnik u pitanju. Mi znamo da imamo jednu otadžbinu i da je sada vrijeme da je branimo, jer smo se opredijelili za to, i ako je sada izgubimo, nikada je nećemo imati. A ako nismo spremni da je odbranimo, onda možda i ne zaslužujemo da je imamo", rekao je tada.

Razmatra se i tužba protiv Finske

Pored tužbe protiv NATO, pravni tim u dogovoru s porodicom razmatra i pokretanje međunarodnog postupka protiv Finske, gdje je general Nebojša Pavković služio kaznu.

Svijet Tramp: Nepravedno da Iran nema balističke rakete, a drugi ih imaju

"Smatramo da zbog zdravstvenog stanja nije trebalo da bude u zatvoru, a da su uslovi i nedostatak adekvatne medicinske nege dodatno pogoršali njegovo stanje. Nisu mu obezbijedili odgovarajuće lečenje, niti mogućnost da se liječi u svojoj zemlji", navodi advokat Srđan Aleksić.

Podsjetimo, Pavković je pravosnažno osuđen na 22 godine zatvora, a pušten je iz zatvora neposredno pred smrt.

(Kurir)