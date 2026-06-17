Након Трампових пријетњи Ирану: Порасле цијене нафте

Аутор:АТВ
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Цијене нафте на свјетским тржиштима порасле су данас за више од један одсто након што је амерички предсједник Доналд Трамп изјавио да би војна дејства против Ирана могла да буду настављена уколико Техеран не испуни очекивања Вашингтона.
Међународно референтна нафта Брент порасла је на око 80 долара по барелу, а америчка сирова нафта WТИ премашила је 77 долара по барелу, пренели су медији.
Трамп је рекао да меморандум о разумијевању између Сједињених Америчких Држава и Ирана још није коначно усаглашен и да могућност нових војних удара остаје отворена, што је повећало неизвесност на енергетским тржиштима.
Споразум између две земље, којим је продужен прекид ватре за додатних 60 дана, требало би да омогући наставак преговора о трајном рјешењу сукоба и постепену нормализацију извоза иранске нафте.
Међутим, стручњаци из нафтне индустрије упозоравају да ће за потпуни опоравак иранске производње и прерадних капацитета бити потребно знатно време, због чега се не очекује брзо повећање понуде на тржишту.
И поред данашњег раста, цијене нафте остају близу најнижег нивоа у посљедња три мјесеца, под утицајем процјена да би глобална понуда у наредним годинама могла значајно да премаши тражњу.
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Међународна агенција за енергетику саопштила је у својој првој пројекцији за 2027. годину да би свјетска производња нафте могла да порасте за осам милиона барела дневно, док би глобална потрошња истовремено била већа за свега два милиона барела дневно.
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