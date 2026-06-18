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Lažirao da je žrtva pljačke, pa odsjekao sebi stopalo da bi uzeo novac od osiguranja

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ATV redakcija
18.06.2026 16:32

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Лажирао да је жртва пљачке, па одсјекао себи стопало да би узео новац од осигурања
Foto: pexels

Univerzitetski službenik iz Brazila je organizovao da mu se odsječe stopalo u izopačenom pokušaju da dobije 220.000 funti osiguranja.

Vanderli dos Santos Gomes tvrdio je da su mu gangsteri u Brazilu odsjekli nogu ali je sada proglašen krivim za lažiranje napada.

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Kako prenosi The Sun, Bizarni plan je smišljen kako bi se dopunila njegova skromna primanja kao administrativni asistent na Federalnom univerzitetu Rekonkavo da Baija.

Između juna i jula 2019. godine, Gomes je ugovorio četiri velike polise osiguranja koje bi isplatile do 200.050 funti u slučaju trajnog invaliditeta.

Samo nekoliko nedjelja kasnije, Gomes je rekao policiji da je bio kidnapovan i opljačkan prije nego što su mu gangsteri mačetom odsjekli desno stopalo.

Pronađen je sa odsječenim stopalom pored puta u selu Merses, na jugoistoku Brazila.

Odsječeno stopalo je kasnije pronađeno u rancu, zajedno sa stvarima koje je prijavio kao ukradene.

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Hitne službe su požurile da odvedu Gomesa u bolnicu – gdje je prevarant brzo podnio zahtjeve osiguravajućim kompanijama.

Sudski dokumenti navode da su zahtjevi podnijeti samo nekoliko dana nakon navodnog napada 15. avgusta 2019. godine.

Velike sume novca i sumnjivo vrijeme napada brzo su uzbunili policiju.

Gomes je negirao optužbe za lažiranje povrede, a njegovi advokati su tvrdili da nema dokaza koji bi ga osudili.

Ali forenzički stručnjaci su rekli da je užasna povreda bila previše čista i precizna da bi je nanijeli nasilnici naoružani mačetama, kako je Gomes tvrdio.

Vjerovali su da je umjesto toga izvršena korištenjem specijalizovanih hirurških tehnika – što sugeriše da je Gomes lagao o amputaciji.

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Gomes je osuđen na dvije godine zatvora ali je to preinačeno u 720 sati društveno korisnog rada i novčanu kaznu od 1.113 funti, navodi se sudskim dokumentima.

Počeo je da služi kaznu u maju nakon što je nekoliko pokušaja žalbe na odluku odbijeno od strane sudova.

Advokati koji rade na slučaju rekli su da je to najčudnija prevara sa osiguranjem koju su ikada vidjeli.

(Telegraf.rs)

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Brazil

prevara

prevare s osiguranjem

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