Putin: Moskva i zemlje ASEAN-a posvećene stvaranju pravednog multipolarnog svjetskog poretka

Rusija i zemlje-članice Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) posvećene su stvaranju pravednog i demokratskog multipolarnog svjetskog poretka, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na konferenciji za medije nakon sjednice samita Rusija-ASEAN u Kazanju.

- Strateški pravci buduće saradnje između Rusije i zemalja ASEAN-a utvrđeni su u Kazanjskoj deklaraciji, usvojenoj nakon samita. I njoj se posebno naglašava posvećenost svih naših država formiranju pravednog i demokratskog multipolarnog svjetskog poretka zasnovanog na opštepriznatim principima međunarodnog prava i Povelje UN - rekao je Putin.

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Ruski lider pozvao je na početku konferencije na prelazak na nacionalne valute u trgovini Rusije sa zemljama ASEAN-a.

- Učesnici su pozvali na kvalitativno i kvantitativno povećanje pokazatelja kontra-trgovine, poboljšanje njene strukture i proširenje međusobnih investicija. Da bi se to postiglo, važno je preći na nacionalne valute za finansijske obračune u komercijalnim transakcijama, eliminisati preostale trgovinske barijere i pojednostaviti administrativne procedure - precizirao je Putin.

Ruski lider istakao je da Rusija i zemlje ASEAN-a proširuju transkontinentalni pomorski i železnički teretni saobraćaj, uspostavljaju nove rute i pokreću zajedničke logističke usluge.

On je dodao da Moskva predlaže da se poveća izvoz proizvoda sa visokom dodatom vrijednošću, uključujući đubriva i lijekove, u zemlje ASEAN-a.

- Istovremeno, naravno, nastavićemo da isporučujemo našim azijskim prijateljima preko potrebne prehrambene proizvode i energente - naglasio je ruski lider.

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On je napomenuo da Rusija pruža pomoć zemljama ASEAN-a u razvoju nuklearne energetike.

- Naša zemlja pomaže državama regiona u razvoju nuklearne energije."Rosatom" posjeduje jedinstvene tehnologije za izgradnju elektrana na osnovu najvišiih bezbjednosnih i ekoloških standarda i može ne samo da gradi nuklearne elektrane, već i da pomogne u stvaranju novih mirnodopskih nuklearnih energetskih industrija od nule i po sistemu ključ u ruke - rekao je ruski lider.

Prema njegovim riječima, protekli samit Rusija-ASEAN pokazuje iskreno interesovanje za dalji razvoj obostrano korisne saradnje zasnovane na proverenim tradicijama prijateljstva i nagomilanom iskustvu višestranog i plodonosnog partnerstva.

Kako je naveo, Rusija će nastaviti da pruža sveobuhvatnu pomoć zemljama ASEAN-a u njihovim naporima da održe mir i stabilnost u Jugoistočnoj Aziji i, šire gledano, "izgrade pouzdan, otvoren i sveobuhvatan sistem bezbednosti i višestruku saradnju u celom evroazijskom regionu".

On je dodao da će Rusija i zemlje ASEAN-a takođe unaprijediti saradnju u oblasti sajber bezbjednosti i komunikacionih sistema.

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Takođe je ocijenio da su Rusija i zemlje ASEAN-a uspjele produktivno da rade na samitu u Kazanju.

- Naš sastanak je protekao u prijateljskoj i poslovnoj atmosferi, a prisustvovali su mu lideri, šefovi vlada, vodeći političari i vladini zvaničnici iz svih 11 zemalja ASEAN-a, kao i generalni sekretar Asocijacije - istakao je ruski lider.

Kako je istakao, Rusija iskreno teži da izgradi višestrano i istinsko strateško partnerstvo sa zemljama Jugoistočne Azije.

- I vidimo istu posvećenost zajedničkom radu među našim azijskim prijateljima - rekao je Putin.

O sporazumu SAD-Iran

Putin je takođe prokomentarisao sporazum između Vašingtona i Teherana o rješavanju sukoba.

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- Jednoglasno smo pozdravili sporazume između iranske i američke strane o okončanju vojnog sukoba i radu na parametrima budućeg mirovnog sporazuma. Po mnogim pitanjima sa kojima se suočava savremeni svijet, naši stavovi su bliski ili čak podudaraju. To se, između ostalog, odnosi na situaciju oko Irana - rekao je ruski lider nakon samita.

On je izrazio nadu da će memorandum o razumijevanju predstavljati osnovu za buduće sporazume.

- Vjerujem da činjenica da su dokument potpisali šefovi država – gospodin (predsjednik SAD Donald) Tramp i gospodin (iranski predjsednik Masud) Pezeškijan – takođe daje razlog da se očekuje da će ovo biti ozbiljan dokument koji će činiti osnovu budućih sporazuma - konstatovao je Putin.

Filipinski predsjednik: Saradnja Moskve i Manile ─ produktivna

Predsjednik Filipina Ferdinand Markos Mlađi, koji je kopredsjedavajući samitom, rekao je na konferenciji za novinare da je saradnja Moskve i Manile produktivna i da ASEAN očekuje da se saradnja sa Rusijom nastavi.

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- Tokom samita razmatrana su pitanja koja se tiču energetike i bezbjednosti. ASEAN očekuje da se saradnja sa Rusijom nastavi i da se partnerstvo ojača - rekao je on.

Kako je dodao, ASEAN i RF su potvrdili privrženost konstruktivnom i odgovornom partnerstvu.

Jubilarni samit Rusija-ASEAN, posvećen 35. godišnjici uspostavljanja odnosa između Rusije i ASEAN-a, održava se u Kazanju 17. i 18. juna.

ASEAN je osnovan 1967. godine i čini ga 11 zemalja: Bruneji, Istočni Timor, Vijetnam, Indonezija, Kambodža, Laos, Malezija, Mjanmar, Singapur, Tajland i Filipini.

(sputniknews.com)