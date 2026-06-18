Кроз Хормуз прошла три супертанкера са нафтом

Коментари:0
Три супертанкера под саудијском заставом са шест милиона барела сирове нафте на броду прошла су кроз Хормушки мореуз неколико сати након што је амерички предсједник Доналд Трамп потписао споразум са Ираном о окончању њиховог рата, пренио је Ројтерс, позивајући се на податке о праћењу бродова.
Како се наводи, други танкери су данас показали своје позиције док плове кроз мореуз, након што су бродови недјељама прикривали своја путовања приликом преласка кроз пловни пут.
Исплови из саудијских лука били су највећи одласци кроз мореуз у посљедњих неколико седмица, према Ројтерсовој анализи кретања бродова.
Саудијска Арабија је углавном користила свој лучки терминал на Црвеном мору за испоруку нафте због сукоба који је почео 28. фебруара и који је спријечио стотине милиона барела нафте да напусте луке произвођача у Заливу кроз Хормушки мореуз.
Свијет
Креће јуриш на Хормуз! Супертанкери чекају сигнал за почетак трке за новцем
Танкер под заставом Хонг Конга, који је почетком марта утоварио нафту из рафинерије Руваис у Абу Дабију и од тада остао у Заливу, прошао је данас кроз мореуз, показали су подаци ЛСЕГ, који прати кретања пловила.
Танкер за течни природни гас, који контролише "QatarEnergy", такође је данас прешао мореуз, показали су подаци ЛСЕГ-а и Кплер-а.
Терет је утоварио у Рас Лафану 12. и 13. јуна и требало би да га испоручи у луку Касим у Пакистану 18. јуна.
Најновије
16
50
16
32
16
23
16
17
16
17
Тренутно на програму