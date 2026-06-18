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Кроз Хормуз прошла три супертанкера са нафтом

18.06.2026 14:15

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Кроз Хормуз прошла три супертанкера са нафтом
Фото: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Три супертанкера под саудијском заставом са шест милиона барела сирове нафте на броду прошла су кроз Хормушки мореуз неколико сати након што је амерички предсједник Доналд Трамп потписао споразум са Ираном о окончању њиховог рата, пренио је Ројтерс, позивајући се на податке о праћењу бродова.

Како се наводи, други танкери су данас показали своје позиције док плове кроз мореуз, након што су бродови недјељама прикривали своја путовања приликом преласка кроз пловни пут.

Исплови из саудијских лука били су највећи одласци кроз мореуз у посљедњих неколико седмица, према Ројтерсовој анализи кретања бродова.

Саудијска Арабија је углавном користила свој лучки терминал на Црвеном мору за испоруку нафте због сукоба који је почео 28. фебруара и који је спријечио стотине милиона барела нафте да напусте луке произвођача у Заливу кроз Хормушки мореуз.

Танкери у Хормушком мореузу

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Танкер под заставом Хонг Конга, који је почетком марта утоварио нафту из рафинерије Руваис у Абу Дабију и од тада остао у Заливу, прошао је данас кроз мореуз, показали су подаци ЛСЕГ, који прати кретања пловила.

Танкер за течни природни гас, који контролише "QatarEnergy", такође је данас прешао мореуз, показали су подаци ЛСЕГ-а и Кплер-а.

Терет је утоварио у Рас Лафану 12. и 13. јуна и требало би да га испоручи у луку Касим у Пакистану 18. јуна.

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Тагови :

Хормушки мореуз

танкер

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