Отвара се Ормуз, укидају се санкције Ирану!

Аутор:АТВ редакција
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Меморандум о разумијевању између САД и Ирана о окончању рата има за циљ одржање примирја на Блиском истоку и покретање поморског саобраћаја кроз Ормуски мореуз, а документ од 14 тачака оставља бројне детаље које стране треба да договоре касније, укључујући и осјетљиву тему иранског нуклеарног програма, преноси Си-Ен-Ен.
Споразум Ирана и САД утврђује услове прекида ватре између двије земље, поновно отварање Ормуског мореуза, одређено финансијско олакшање за Иран и потврду из Техерана да никада неће производити нуклеарно оружје, објавила је америчка мрежа према тексту потписаног споразума, који је прочитао високи званичник администрације САД у телефонском разговору са новинарима.
Документ који су електронски потписали амерички предсједник Доналд Трамп и ирански предсједник Масуд Пезешкијан, обећава Ирану много новца, укидањем санкција Иран може да продаје своју нафту, имаће приступ милијардама замрзнуте имовине и потенцијално још 300 милијарди долара додатног финансирања, наводи Си-Ен-Ен.
Свијет
Крај рата: Потписано је на даљину
Према тексту који је објавила америчка телевизија тачке тачке споразума садрже:
1. САД, Иран и њихови савезници у текућем рату потписују Меморандум о разумевању како би прогласили тренутни и трајни прекид војних операција на свим фронтовима, укључујући и Либан, и обавезују се од сада да неће покретати никакав рат или било какву војну операцију једна против друге, и да ће се уздржати од претње или употребе силе једна против друге, и осигурати територијални интегритет и суверенитет Либана.
2. САД и Иран обавезују се да ће поштовати међусобни суверенитет и територијални интегритет и да ће се уздржати од мешања у међусобне унутрашње послове.
3. САД и Иран обавезују се да ће преговарати и постићи коначни споразум у року од највише 60 дана, уз могућност продужења уз обострани пристанак.
4. Одмах по потписивању Меморандума о разумевању, САД ће почети са уклањањем своје поморске блокаде и свих поремећаја или препрека против Ирана, и у потпуности ће окончати поморску блокаду у року од 30 дана. Током овог периода, саобраћај пловила биће сразмеран броју предратног саобраћаја који Иран обнавља. САД се даље обавезују да ће уклонити своје снаге из близине Ирана у року од 30 дана након коначног споразума.
5. По потписивању овог Меморандума о разумевању, Иран ће предузети мере, употребивши све напоре за безбједан пролаз комерцијалних пловила без накнаде, само 60 дана, из Персијског залива у Оманско море и обрнуто. Саобраћај комерцијалних пловила ће одмах почети, а узимајући у обзир потребу за уклањањем техничких и војних препрека и разминирањем од стране Ирана, биће успостављен у року од 30 дана. Иран ће водити дијалог са Оманом како би дефинисала будућу администрацију и поморске услуге у Ормуском мореузу, у разговору са другим државама приобалног дела Персијског залива, у складу са важећим међународним правом и сувереним правима приобалних држава Ормуског мореуза.
6. САД се обавезују да ће са регионалним партнерима развити дефинитиван, обострано договорен план са најмање 300 милијарди америчких долара за обнову и економски развој Ирана. Механизам за спровођење овог плана биће финализован као дио коначног споразума у року од 60 дана. Све потребне лиценце, изузећа и дозволе потребне за релевантне финансијске трансакције издаће САД.
7. САД се обавезују да ће укинути све врсте санкција против Ирана, укључујући резолуције Савјета безбједности Уједињених нација.
8. Иран потврђује да неће набављати нити развијати нуклеарно оружје. САД и Иран су се сложили да ријеше питање располагања залихама обогаћеног материјала у складу са механизмом који ће бити обострано договорен у складу са распоредом поменутим у седмом ставу, са минималном методологијом која ће се комбиновати на лицу мјеста под надзором Међународне агенције за атомску енергију. Двије стране су се такође сложиле да разговарају о питању обогаћивања и другим обострано договореним питањима у вези са нуклеарним потребама Ирана, на основу задовољавајућег оквира који ће бити договорен у коначном споразуму.
9. До коначног споразума, САД и Иран се слажу да одрже "статус кво". Иран ће задржати тренутни "статус кво" свог нуклеарног програма, а САД неће уводити никакве нове санкције и неће распоређивати додатне снаге у региону.
10. САД се обавезују да ће одмах по потписивању овог Меморандума о разумијевању и до престанка санкција, Министарство финансија САД издати изузећа за извоз иранске сирове нафте, нафтних производа и деривата, као и све повезане услуге, укључујући банкарске трансакције, осигурања, транспорт итд.
11. САД се обавезују да ће у потпуности ставити на располагање замрзнута или ограничена средства и имовину Ирана након спровођења Меморандума. САД и Иран ће се међусобно договорити о процедурама у вези са ослобађањем ових средстава током преговора. Таква средства, било да су задржана на оригиналном рачуну или пребачена, биће у потпуности употребљива за исплату било ком крајњем кориснику кога одреди Централна банка Ирана.
12. САД и Иран слажу се да ће бити успостављен извршни механизам за праћење успјешног спровођења овог Меморандума о разумевању и будућег поштовања коначног споразума.
13. Након потписивања овог Меморандума о разумевању, и под условом да се почне са спровођењем параграфа 1, 4, 5, 10 и 11 овог Меморандума о разумевању и континуираном спровођењу ових мјера, САД и Иран ће започети преговоре о коначном споразуму искључиво о осталим параграфима.
14. Коначни споразум ће бити одобрен обавезујућом резолуцијом Савјета безбједности УН.
(РТС)
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