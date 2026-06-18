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Ово у ваздуху је кров спремника нафте: Напад Украјине на Москву

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 08:08

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Ово у ваздуху је кров спремника нафте: Напад Украјине на Москву
Фото: Printscreen/X

Украјинске снаге извеле су напад на Москву, а забиљежен видео приказује тренутак удара украјинске беспилотне летјелица у рафинерију нафте.

На снимку се види како дрон погађа један од великих спремника за гориво, након чега долази до експлозије, док метални кров спремника под силином притиска одлијеће у ваздух.

Након удара формирао се велик облак црног дима и пламена, а унутар индустријског комплекса у московској четврти Капотња избио пожар. Фотографија снимљена непосредно након експлозије приказује густи дим који се уздиже из круга постројења и који се види из више дијелова града.

Други напад на исту рафинерију у три дана

Ово је други напад на московску рафинерију нафте у посљедња три дана. Претходни удар, изведен прекјуче, привремено је зауставио рад овог енергетског постројења, а јутрошњи погоци додатно отежавају ситуацију са снабдијевањем у руској престоници.

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Московске градске власти, предвођене градоначелником Сергејем Собјанином, раније јутрос су тврдиле да је руска противваздушна одбрана успјешно пресрела и уништила 33 беспилотне летјелице које су летјеле према граду. Собјанин је у првим извјештајима спомињао тек "мању штету" од падова остатака дронова на трговачки центар Садовод, али нови снимци директних погодака у спремнике нафте и стамбене зграде показују знатно другачију ситуацију на терену.

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Тагови :

Москва

Украјина

Русија

рафинерија нафте

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