Ово у ваздуху је кров спремника нафте: Напад Украјине на Москву

Аутор:АТВ редакција
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Украјинске снаге извеле су напад на Москву, а забиљежен видео приказује тренутак удара украјинске беспилотне летјелица у рафинерију нафте.
На снимку се види како дрон погађа један од великих спремника за гориво, након чега долази до експлозије, док метални кров спремника под силином притиска одлијеће у ваздух.
Footage of a Ukrainian drone hitting on of the storage tanks at the oil refinery in Moscow, sending the lit flying several dozen meters into the air.— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 18, 2026
Russia 🇷🇺 pic.twitter.com/Jsch0VC4Sn
Након удара формирао се велик облак црног дима и пламена, а унутар индустријског комплекса у московској четврти Капотња избио пожар. Фотографија снимљена непосредно након експлозије приказује густи дим који се уздиже из круга постројења и који се види из више дијелова града.
Ово је други напад на московску рафинерију нафте у посљедња три дана. Претходни удар, изведен прекјуче, привремено је зауставио рад овог енергетског постројења, а јутрошњи погоци додатно отежавају ситуацију са снабдијевањем у руској престоници.
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Московске градске власти, предвођене градоначелником Сергејем Собјанином, раније јутрос су тврдиле да је руска противваздушна одбрана успјешно пресрела и уништила 33 беспилотне летјелице које су летјеле према граду. Собјанин је у првим извјештајима спомињао тек "мању штету" од падова остатака дронова на трговачки центар Садовод, али нови снимци директних погодака у спремнике нафте и стамбене зграде показују знатно другачију ситуацију на терену.
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