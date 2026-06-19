Biznis klub: Cijene goriva, bezgotovinsko plaćanje i konferencija 'Trebinje 2026 – Gradimo region'

Istražujemo da li će memorandum SAD-a i Irana uticati na smanjenje cijene goriva u Republici Srpskoj.

Donosimo priču o regionalnom projektu o bezgotovinskom plaćanju, čiji je partner Vlada Republike Srpske.

Pričamo o regionalnoj infrastrukturnoj i građevinskoj konferenciji 'Gradimo region', koja je okupila vodeće ljude iz oblasti građevinarstva, infrastrukture, energetike, urbanizma i investicija.

Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.