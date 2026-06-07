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Tramp: Sankcije i blokada imovine Teheranu ostaju do postizanja sporazuma

Autor:

ATV
07.06.2026 17:23

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da neće odmrznuti iransku imovinu niti ukinuti bilo kakve sankcije Teheranu prije nego što bude postignut mirovni sporazum.

"To dolazi poslije. Ako se budu ponašali kako treba, ako dobro obave posao, onda možemo da razgovaramo o ukidanju sankcija", rekao je Tramp za "En-Bi-Si njuz".

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Tramp je naglasio da ne zahtijeva da mir u Libanu bude uslov postizanja sporazuma sa Teheranom.

Ocijenio je da su SAD i Iran veoma blizu dogovora, i zaprijetio da Teheranu slijedi žestok odgovor ukoliko bude minirao napore da se dogovor postigne.

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Tramp je dodao da je spreman da lično razgovara sa vrhovnim vođom Irana, ajatolahom Modžtabom Kamneijem, u svrhu skorijeg i efikasnijeg rješavanja konflikta.

(SRNA)

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Donald Tramp

Amerika

Teheran

Iran

sankcije

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