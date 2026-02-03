Afera teška milijardu evra trese Rumuniju – spominje se i kompanija iz BiH

Afera teška više od milijardu evra potresa Rumuniju, a u njenom središtu su kompanije iz te zemlje, kao i iz Bugarske i BiH. Zbog spora među kompanijama i sumnji u falsifikovanje dokumenata, pokrenuta je i krivična istraga.

Kompanija iz BiH je „Integral inženjering“ iz Laktaša, u kojoj za Bloomberg Adriju tvrde da su žrtva prevare.

Šta je sporno u poslu projektovanja i izgradnje obilaznice oko Kluža

Gradska uprava Kluža (Cluj-Napoca), prema dostupnim podacima, u februaru 2025. godine, na tenderu za projektovanje i izgradnju dionice dva Metropolitanske obilaznice, posao je dodijelila konzorcijumu koji čine kompanije Dimex-2000 Company, Hydrostroy AD i „Integral inženjering“.

Ugovor za drugu dionicu obilaznice potpisan je u maju 2025. godine, a vrijednost ugovora sa PDV-om prelazi 1,1 milijardu evra.

Sporno je to što se kompanija „Integral inženjering“ našla u poslu za koji tvrdi da na njemu nije ni konkurisala.

„Potvrđujemo da je u toku međunarodni istražni postupak zbog falsifikovanja dokumenata ‘Integral inženjeringa’ i pokušaja prevare u vezi sa izgradnjom autoputa na obilaznici Kluž-Napoka. ‘Integral inženjering’ je odmah po saznanju o prevarnim radnjama obavijestio naručioca posla, nadležno tužilaštvo u Rumuniji, evropskog tužioca, a potom sve prijavio nadležnim istražnim organima u Republici Srpskoj i SIPA“, ističu za Bloomberg Adriju u kompaniji „Integral inženjering“.

Navode da je njima nepoznato i od „Integrala“ neovlašćeno lice priložilo falsifikovanu dokumentaciju za potrebe tendera, a zatim potpisalo ugovor o učešću „Integrala“ u konzorcijumu sa kompanijama Dimex 2000 (Rumunija) i Hydrostroy (Bugarska), što je na kraju dovelo do potpisivanja izvođačkog ugovora sa naručiocem posla 7. maja 2025. godine.

„U ovom trenutku ‘Integral’ očekuje da istraga utvrdi uloge uključenih pravnih i fizičkih lica u ovu prevaru i pokrene odgovarajuće, zakonom utvrđene, postupke. Odlučni smo da zaštitimo ugled kompanije“, poručili su iz „Integrala“.

Suvlasnik Dimexa: Imamo ugovor, problem je što neki članovi ‘Integrala’ ne priznaju ostale

Ioan Skurtu, zastupnik i suvlasnik kompanije Dimex 2000, izjavio je da je riječ o pravnom sporu za koji se nada da će biti razjašnjen ove sedmice.

„Problem je u tome što neki članovi firme ‘Integral’ ne priznaju ostale, one koji su potpisali ugovor o konzorcijumu za realizaciju obilaznice. Mi imamo notarski akt za konzorcijum, odnosno pokriveni smo. Ukoliko se problem ne razjasni, pokrenućemo sudski postupak“, rekao je Skurtu u ponedjeljak, prenosi medij Cluj24.

Na pitanja Bloomberg Adrije o sporu, krivičnoj istrazi i budućnosti projekta iz kompanije Dimex nisu odgovorili.

U „Integralu“, povodom notarskog ugovora koji pominje vlasnik rumunske kompanije, ističu da niko od njihovih vlasnika ili direktora nikada ništa nije potpisao, niti je dao punomoć bilo kome da potpiše navedeni ugovor o konzorcijumu.

Naglašavaju da je „Integral“ iskorišćen na osnovu falsifikovane dokumentacije, jer bez njihovog učešća na ovom tenderu Dimex ne bi prošao, budući da nema potrebne licence za izvođenje projekta, koje „Integral“ posjeduje.

Posao privremeno obustavljen

Gradska uprava Kluža (Cluj-Napoca) privremeno je obustavila radove na obilaznici zbog spora između izvođača, objavio je u petak rumunski medij Gazeta de Cluj.

Iz Gradske uprave Kluža naveli su da je izbio pravni spor između dva člana konzorcijuma, te da iz dokumentacije nije jasno da li taj spor utiče na validnost postupka dodjele ugovora.

„Imajući u vidu činjenicu da je u toku i krivična istraga u vezi sa sporom između članova konzorcijuma i implikacijama koje spor može imati na ugovor, kompaniji koja vrši nadzor (Asocijacija Venturo Investment SRL – AE Dozoring s.r.o.) naloženo je da privremeno obustavi izvršenje ugovora“, naveli su iz Gradske uprave Kluža.

Ističu da spor između članova konzorcijuma nema veze sa Gradskom upravom Kluža niti sa načinom na koji grad realizuje projekat, ali može uticati na realizaciju ugovora za obilaznicu.

Gradonačelnik Bok: Zvali smo izvođače, ali nisu prihvatili poziv

Ranije je, 20. januara ove godine, rumunski medij Ziua de Cluj objavio da Gradska uprava Kluža traži advokate (vrijednost ugovora 50.000 evra) za konsultacije, asistenciju i zastupanje povodom spora između kompanija koje treba da rade na Metropolitanskoj obilaznici.

Gradonačelnik Kluža Emil Bok o tome je govorio i na sjednici Gradskog vijeća.

„Zašto se svađaju? Ne mogu reći više o prirodi spora, jer ne znam. Ovlašćene državne vlasti imaju zadatak da istraže. U ovom trenutku one posjeduju svu potrebnu dokumentaciju“, rekao je Bok, prenosi Ziua de Cluj.

On je naglasio da su predstavnici izvođača pozvani na sjednicu Gradskog vijeća 20. januara 2026. godine radi davanja zvaničnih pojašnjenja, ali su odgovorili da ne mogu prihvatiti poziv.

Zbog toga Gradska uprava Kluža namjerava da angažuje dodatnu pravnu ekspertizu.

„Moramo znati da li rizikujemo ili ne evropska sredstva, jer radovi moraju biti plaćeni. Do sada ništa nije plaćeno, što je pozitivna strana. Ali rok se približava i moramo znati šta da radimo. Potrebna nam je ekspertiza najveće pravne preciznosti“, naveo je gradonačelnik.

Odbornici upozoravaju na mogući gubitak novca iz EU fondova

Lokalni odbornik USR-a Pol Helmer ističe da privremena obustava ugovora za Metropolitansku obilaznicu Kluža predstavlja neophodnu mjeru finansijske zaštite, s obzirom na to da je validnost konzorcijuma osporena pred sudom, a u toku je i krivična istraga.

Prema njegovim riječima, nastavak radova u ovakvim okolnostima izložio bi grad značajnim rizicima – od nezakonitih plaćanja i gubitka nacionalnog i evropskog finansiranja do parnica koje bi mogle trajno blokirati projekat.

Helmer, ipak, naglašava da je odluka donesena prekasno, jer je spor između članova asocijacije poznat još od septembra, a informacije tada nisu blagovremeno dostavljene Gradskom vijeću niti javnosti, prenosi medij Actual de Cluj.

On je pozvao Gradsku upravu da apeluje na firme da razmotre i sporazumni raskid ugovora, ukoliko se pravna situacija brzo ne razjasni, kako se ne bi ugrozio projekat mobilnosti koji građani Kluža čekaju godinama.

„Integral“ iz Crne Gore?

Zanimljivo je da se u izvještajima o dodjeli tendera navodi da je „Integral inženjering“ iz Crne Gore, iako mu je sjedište u Bosni i Hercegovini.

U „Integralu“ navode da su nekada imali kompaniju u Crnoj Gori, ali da je ona ugašena prije više godina.