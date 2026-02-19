Logo
"Не одустајем од кандидатуре": Вукановић поручио шта Станивуковић треба да ради

Извор:

АТВ

19.02.2026

16:25

Коментари:

5
Листа за правду и ред
Фото: АТВ

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић говорио је о јединству опозиције на предстојећим општим избора и поручио да треба да изађу са два кандидата, а да он не одустаје од своје кандидатуре.

"Уколико СДС, ПДП, Народни фронт постигну договор око два кандидата за предсједника и члана Предсједништва БиХ њихове (СНСД) подвале неће имати већег ефекта. Мени је већ 47 година и мислим да сам у пуној снази, ја не могу чекати 60 или 55 година да бих добио шансу. Након 20 година борбе против режима, подржавали смо све без икаквог условљавања, вријеме је да сад заузврат и нас неко подржи. Познато је да смо истакли кандидатуру за члана Предсједништва БиХ. Ако Бог да здравља, што се нас тиче, не планирамо се повући. Након толико борбе сматрамо да је то права позиција која би нама омогућила да направимо унутрашњи и спољни допринос стабилизацији односа", рекао је Вукановић.

Он каже да је Бранко Блануша сјајан кандидат и човјек и да су њих двојица један тандем, а са друге стране Жељка Цвијановић и Синиша Каран.

Народна скупштина

Република Српска

Не треба им СНСД за свађу: "Закували" Драшкови и Вуканови у НС РС

"Увијек смо давали максималан допринос и мислим да је ред да сада опозиција стане иза мене и Бранка Блануше. Мислим да је Јелена Тривић нема амбиција за неку кандидатуру. Што се тиче Драшка Станивуковића, господин Станивуковић мора да схвати да има проблема у односима и са СДС-ом и са Народним фронтом и са нама. То је посљедица његових некоректних потеза у прошлости. Сви смо ми много више очекивали кад је он постао градоначелник Бањалуке. Не може човјек који има са свима у опозицији у проблеме, а ми други немамо. Једини проблем је Драшко Станивуковић због тога он треба да иде са својом листом, да има амбицију да освоји 15-20 мандата. Нико од нас не би имао ништа против да ове четири странке имају 42 и више посланика и да не морамо никога од других странака узимати да би се правила нова Влада", рекао је Вукановић.

Он поручује да опозиција треба да се такмичи за министарска мјеста и да је то рјешење проблема.

Вучинић-Вукановић

Република Српска

Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

Тагови :

Небојша Вукановић

Драшко Станивуковић

Листа за правду и ред

Коментари (5)
