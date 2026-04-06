"Анђео смрти" стигао у Иран, Техеран се спрема за америчку инвазију?

Ајуб Фалих Хасан ал-Рубаје, познатији под надимком Абу Азраел, прекаљени командант ирачке шиитске милиције "Бригаде Имама Алија", наводно је стигао у Техеран како би са Револуционарном гардом координисао отпор могућој америчкој копненој инвазији.
Абу Азраел је рођен у Багдаду 1978. године, био је предавач на универзитету и шампион у теквондоу, прославио се током борби против Исламске државе у Ираку, а познат је под надимком "Анђео смрти".
Он се прихватио оружја и прије стварања Исламске државе, као припадник Махди армије, милиције шиитског вјерског поглавара Моктаде ал-Садра и борио се против Американаца након пада Садама Хусеина.Са доласком Исламске државе Абу Азраел је постао звијезда међу ирачким шиитима и симбол отпора џихадистима, преноси Курир.
Учествовао је у борбама за Мосул, које се сматрају најтежом урбаном битком још од краја Другог свјетског рата. 2017. године је снимљен како се иживљава над телима џихадиста Исламске државе, а касније је рекао да се молио за опроштај због тога на инсистирање једног старијег и поштованог имама из Наџафа.
Током рата у Гази, Абу Азраел је тврдио да је био на граници између Израела и Либана, и да је вребао прилику да се инфилтрира у Израел.
Иако га сви називају "Анђелом смрти", Абу Азраел заправо значи "отац Азраелов". Азраел се у исламу сматра анђелом смрти, и његов задатак је да душе мртвих преноси у загробни свијет.
Према извјештајима старим више од 10 година, Ал-Рубаје има петоро дјеце и живи обичним животом када није на фронту.
