"Анђео смрти" стигао у Иран, Техеран се спрема за америчку инвазију?

06.04.2026 11:30

Ајуб Фалих Хасан ал-Рубаје, познатији под надимком Абу Азраел, прекаљени командант ирачке шиитске милиције "Бригаде Имама Алија", наводно је стигао у Техеран како би са Револуционарном гардом координисао отпор могућој америчкој копненој инвазији.

Абу Азраел је рођен у Багдаду 1978. године, био је предавач на универзитету и шампион у теквондоу, прославио се током борби против Исламске државе у Ираку, а познат је под надимком "Анђео смрти".

Он се прихватио оружја и прије стварања Исламске државе, као припадник Махди армије, милиције шиитског вјерског поглавара Моктаде ал-Садра и борио се против Американаца након пада Садама Хусеина.Са доласком Исламске државе Абу Азраел је постао звијезда међу ирачким шиитима и симбол отпора џихадистима, преноси Курир.

Учествовао је у борбама за Мосул, које се сматрају најтежом урбаном битком још од краја Другог свјетског рата. 2017. године је снимљен како се иживљава над телима џихадиста Исламске државе, а касније је рекао да се молио за опроштај због тога на инсистирање једног старијег и поштованог имама из Наџафа.

Током рата у Гази, Абу Азраел је тврдио да је био на граници између Израела и Либана, и да је вребао прилику да се инфилтрира у Израел.

Иако га сви називају "Анђелом смрти", Абу Азраел заправо значи "отац Азраелов". Азраел се у исламу сматра анђелом смрти, и његов задатак је да душе мртвих преноси у загробни свијет.

Према извјештајима старим више од 10 година, Ал-Рубаје има петоро дјеце и живи обичним животом када није на фронту.

