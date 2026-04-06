ИРГЦ у шоку: Убијен шеф обавјештајне службе

06.04.2026 10:37

Иранска Револуционарна гарда саопштила је да је шеф обавјештајне службе ИРГЦ-а, Маџид Хадеми, убијен у нападу за који оптужује Сједињене Америчке Државе и Израел, јавља Би-Би-Си.

„Генерал-мајор Маџид Хадеми, моћни и образовани шеф обавјештајне организације Корпуса исламске револуционарне гарде, погинуо је у злочину терористичког напада америчког ционистичког непријатеља у Трећем наметнутом рату данас у зору“, наведено је у саопштењу, преноси Тасним.

ИРГЦ наводи да је Хадеми „током скоро пола вијека искрене и храбре заштите исламске револуције, система и домовине, забиљежио велике, трајне и поучне доприносе у областима обавјештајних послова и безбједности, који могу да послуже као водич обавјештајној заједници земље у годинама које долазе, посебно у суочавању са страним непријатељима на стратешком нивоу и њиховим злокобним и подлим плановима да се инфилтрирају и дестабилизују безбједност и мир Ирана“.

