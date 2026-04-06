Орбан: Економски учинак Европе могао би значајно да се смањи

АТВ
06.04.2026 11:01

Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Економски учинак Европе могао би значајно да се смањи у наредним годинама уколико се ускоро не пронађе рјешење за растуће цијене енергената и њихов недостатак, упозорио је премијер Мађарске Виктор Орбан.

"Посљедице онога што чека цијели свијет, нарочито Европу, у наредне двије, три или четири седмице одредиће стање европске економије у годинама које долазе.
Стога, уколико не пронађемо рјешење да рапидно растуће цијене замијенимо прихватљивим и избјегнемо недостатак чувањем неопходних резерви, учинак европске економије ће се драстично смањити", рекао је Орбан на конференцији за новинаре.

Орбан: Снабдијевање гасом није угрожено, али је ситуација озбиљна

Орбан је нагласио да је то веома озбиљан проблем који ће да угрози економски раст и каматне стопе, а погоршаће и инфлацију.
Према његовим ријечима, Европа има врло мало времена за доношење одлуке.
Орбан је додао да Европи симултано пријете енергетска криза каква је била 2022. године, као и фискална криза каква се догодила 2008. године, преноси Срна.

