Орбан: Економски учинак Европе могао би значајно да се смањи

Економски учинак Европе могао би значајно да се смањи у наредним годинама уколико се ускоро не пронађе рјешење за растуће цијене енергената и њихов недостатак, упозорио је премијер Мађарске Виктор Орбан.
"Посљедице онога што чека цијели свијет, нарочито Европу, у наредне двије, три или четири седмице одредиће стање европске економије у годинама које долазе.
Стога, уколико не пронађемо рјешење да рапидно растуће цијене замијенимо прихватљивим и избјегнемо недостатак чувањем неопходних резерви, учинак европске економије ће се драстично смањити", рекао је Орбан на конференцији за новинаре.
Орбан је нагласио да је то веома озбиљан проблем који ће да угрози економски раст и каматне стопе, а погоршаће и инфлацију.
Према његовим ријечима, Европа има врло мало времена за доношење одлуке.
Орбан је додао да Европи симултано пријете енергетска криза каква је била 2022. године, као и фискална криза каква се догодила 2008. године, преноси Срна.
