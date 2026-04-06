MUP obilježio nastavak Dana policije taktičko-pokaznim zborom na Trgu Krajine

Vozila MUP-a Srpske "Despot" i "Vihor", naoružanje, oprema, sve to je izloženo na Trgu Krajine. Taktičko-pokaznim zborom na Trgu Krajine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obilježilo je nastavak Dana policije.

Posebnu pažnju privukle su vježbe u kojima su učestvovali pripadnici žandarmerijskih jedinica iz Bijeljine, Foče i Zvornika zajedno sa psima tragačima. Važno je ističe ministar, vršiti osavremenjivanje policije kontinuirano i stalno, jer od toga zavisi kompletan prosperitet zajednice srpskog naroda.

"Bilo nam je važno da građani Republike Srpske vide obučenost i osposobljenost pripadnika MUP-a naročito žandarmerije koja je u ovom trenutku bila nosilac ove vježbe zajedno sa drugim policijskim upravama. Zahvaljujući MUP-u u narednom periodu građani mogu biti sigurni da ce stanje bezbjednosti biti zadovoljavajuće, pitanje javnog reda i mira stabilno i da će MUP uraditi sve da to tako i ostane", rekao je Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

U fokusu programa bila je vježba žandarmerije, koja je uz podršku drugih organizacionih jedinica pokazala operativnu spremnost na terenu.

Povodom Dana policije Republike Srpske, koji je obilježen 4. aprila, na Trgu Krajine u toku je pokazna vježba koju realizuju pripadnici žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova. Iza mene upravo pripadnici policije demonstriraju spremnost, brzinu reakcije i koordinaciju u realnim situacijama. Građani imaju priliku da izbliza vide kako izgleda rad različitih jedinica, ali i opremu i vozila koja svakodnevno koriste. Veliki broj Banjalučana prati ovaj događaj i ima priliku da vidi ono što policija radi svakodnevno.

Pokazna vježba na Trgu Krajine izazvala je veliko interesovanje i oduševljenje okupljenih Banjalučana

Obilježavanje Dana policije ispraćeno je i defileom Policijskog orkestra koji su šetali Banjalučkim ulicama. Nastup orkestra pratila je i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, i uz druženje sa najmlađim pružila još jednom podršku pripadnicima MUP-a.