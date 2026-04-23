Uhapšen osumnjičeni za tešku krađu

Autor:

ATV
23.04.2026 09:38

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske stanice Kozluk juče su uhapsili lice inicijala J.M.P. a područja grada Zvornika, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Teška krađa“.

Prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, policija je uočila oštećena ulazna vrata na kući, vlasništva lica iz Republike Švajcarske.

Istog dana, policijski službenici su zaustavili i kontrolisali teretno vozilo marke Iveko, kojim je upravljalo lice J.M.P. a koje je tom prilikom odbilo da se podvrgne testiranju na prisustvo alkohola u organizmu.

Lice je lišeno slobode i nad istim je izvršena kriminalistička obrada, tokom koje su policijski službenici došli do saznanja da je lice izvršilo provalu u navedenu kuću, te otuđilo teretno vozilo kojim je upravljalo.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, koji je naložio dostavljanje Izvještaja o počinjenom krivičnom djelu „Teška krađa“, kako su naveli ispred Policijske uprave Zvornik.

Krađa

uhapšeni

Policija

Zvornik

Bijeljina

Više iz rubrike

Полиција Републике Српске

Hronika

Ubio dijete, pa presudio sebi: Oglasila se policija o jezivoj tragediji kod Višegrada

4 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

U Podgorici ''pao'' ubica Kostura: Uhapšen po međunarodnoj potjernici

15 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Tužilaštvo se za ATV oglasilo o tragediji: Naređena obdukcija tijela oca i djeteta

16 h

0
Ужас у БиХ: Пронађена два тијела, огласила се полиција

Hronika

Užas u BiH: Pronađena dva tijela, oglasila se policija

16 h

0

  • Najnovije

12

39

Savić: Republika Srpska ima pravo na svoj stav

12

38

Mladi Nedić blista u Kazahstanu

12

32

Raste prodaja popularnog automobila

12

32

CIK BiH: "Opasne i potpuno neistinite tvrdnje"

12

24

Špirić, Kovačević i Nović neće prisustvovati najavljenoj sjednici

