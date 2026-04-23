Uhapšen osumnjičeni za tešku krađu

Policijski službenici Policijske stanice Kozluk juče su uhapsili lice inicijala J.M.P. a područja grada Zvornika, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Teška krađa“.

Prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, policija je uočila oštećena ulazna vrata na kući, vlasništva lica iz Republike Švajcarske.

Istog dana, policijski službenici su zaustavili i kontrolisali teretno vozilo marke Iveko, kojim je upravljalo lice J.M.P. a koje je tom prilikom odbilo da se podvrgne testiranju na prisustvo alkohola u organizmu.

Lice je lišeno slobode i nad istim je izvršena kriminalistička obrada, tokom koje su policijski službenici došli do saznanja da je lice izvršilo provalu u navedenu kuću, te otuđilo teretno vozilo kojim je upravljalo.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, koji je naložio dostavljanje Izvještaja o počinjenom krivičnom djelu „Teška krađa“, kako su naveli ispred Policijske uprave Zvornik.