Kako je jedan video promijenio istoriju Jutjuba?

Jutjub je danas najveća platforma za djeljenje video zapisa na svijetu, započeo je svoje putovanje skromnim, ali značajnim korakom.

Prvi video na Jutjubu objavljen je 23. aprila 2005. godine, označivši početak revolucije u načinu na koji konzumiramo i dijelimo digitalni sadržaj.

Kada je objavljen prvi video?

Prvi video na Jutjubu objavljen je 23. aprila 2005. godine u 20:27 časova po pacifičkom vremenu. Video je snimio Džaved Karim, jedan od trojice suosnivača Jutjuba, zajedno sa Stivom Čenom i Čedom Harlijem. Video, pod nazivom „Ja u zoološkom vrtu“, traje samo 19 sekundi i prikazuje Karima kako stoji ispred slonova u zoološkom vrtu u San Dijegu, sa kratkim komentarom o njihovim dugim surlama.

Kako je nastao Jutjub?

Jutjub je osnovan u februaru 2005. godine, samo nekoliko mjeseci prije nego što je objavljen prvi video. Ideja za platformu nastala je iz potrebe za jednostavnim načinom djeljenja video snimaka na mreži. Prema legendi, inspiracija je došla kada su suosnivači imali problema sa djeljenjem video snimaka koje su snimili na zabavi. Internet u to vijreme nije imao platformu koja je omogućavala lako objavljivanje i gledanje video snimaka, što je motivisalo Karima, Čena i Harlija da naprave Jutjub.

Nakon osnivanja, platforma je bila u fazi testiranja, a prvi video, „Ja u zoološkom vrtu“, bio je svojevrsni eksperiment za testiranje funkcionalnosti sistema za objavljivanje i reprodukciju videa. Video nije bio namjenjen masovnoj publici, već je služio kao testni sadržaj za internu upotrebu.

O čemu se radi u prvom videu?

Video „Ja u zoološkom vrtu“ je izuzetno jednostavan. Džavid Karim stoji ispred ograđenog prostora za slonove i kaže: „U redu, evo nas ispred slonova. Kul stvar kod ovih momaka je to što imaju zaista, zaista, zaista dugačke surle, i to je prilično kul. I to je sve što ću reći.“

Snimak je amaterski, snimljen običnom kamerom, a kvalitet je nizak po današnjim standardima. Pa ipak, upravo ta jednostavnost čini video ikoničnim – on simbolizuje početak ere u kojoj svako može postati kreator sadržaja.

Iako film „Ja u zoološkom vrtu“ nije privukao mnogo pažnje u vrijeme objavljivanja, sada se smatra kultnim klasikom. Do 2025. godine, video je sakupio preko 300 miliona pregleda, što svedoči o njegovom istorijskom značaju. Video je postao simbol demokratizacije medija, omogućavajući običnim ljudima da dijele svoje priče, ideje i kreativnost sa globalnom publikom.

Prvi video je takođe označio početak transformacije Jutjuba od malog startapa do globalnog fenomena. Platforma je brzo rasla, privlačeći milione korisnika, a 2006. godine, Gugl je kupio Jutjub za 1,65 milijardi dolara, što je bio jedan od najznačajnijih poslovnih poteza u istoriji interneta.

Uticaj na digitalnu kulturu

Objavljivanje prvog videa na Jutjubu pokrenulo je lančanu reakciju koja je promenila način na koji komuniciramo, učimo i zabavljamo se. Jutjub je postao platforma za sve, od obrazovnih videa i muzičkih spotova do vlogova i tutorijala. Prvi video, iako skroman, bio je kamen temeljac ove revolucije.

Danas, dvije decenije kasnije, YouTube ima preko 2,5 milijardi aktivnih korisnika mjesečno, a preko 500 sati novog sadržaja se otprema na platformu svakog minuta. Sve je počelo sa 19-sekundnim klipom u zoološkom vrtu, koji je pokazao da čak i najjednostavniji sadržaj može imati globalni doseg.

