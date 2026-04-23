Nova smjena potresa Pentagon: Otpušten ministar američke mornarice

23.04.2026 07:41

Џон Фелан на саслушању на Капитол Хилу
Foto: Tanjug / AP / Rod Lamkey

Dosadašnji sekretar (ministar) američke mornarice Džon Felan otpušten je sa te funkcije, saopštio je danas portparol Pentagona, Šon Parnel.

Zvaničnik Bijele kuće rekao je za Si-Bi-Es njuz da su se američki predsjednik Donald Tramp i ministar odbrane Pit Hegset složili oko potrebe za novim rukovodstvom mornarice, i da je Hegset obavijestio dosadašnjeg ministra američke mornarice Džona Felana o odluci o njegovom otpištanju prije nego što je objavljena.

Parnel je rekao da će novi vršilac dužnosti civilnog lidera mornarice biće podsekretar mornarice Hung Cao.

Cao je veteran mornarice koji se kandidovao za Senat 2024. godine kao kandidat Republikanske stranke u Virdžiniji, gdje je izgubio od demokratskog senatora Tima Kejna. Felan je posljednji visoki zvaničnik koji je napustio saveznu vladu posljednjih mjeseci.

Hegset je početkom aprila zatražio od načelnika Generalštaba vojske, generala Rendija Džordža, da podnese ostavku, a oficiri vojske koji su vodili Komandu za transport i obuku i Kapelanski korpus smijenjeni su sa svojih funkcija.

Šef Južne komande američke vojske, admiral mornarice Alvin Holsi, takođe je penzionisan krajem prošle godine. Tokom Felanovog mandata, mornarica je učestvovala u napadima američke vojske na brodove sa drogom u blizini Latinske Amerike i zaplenama tankera za naftu povezanih sa Venecuelom, prenosi Tanjug.

