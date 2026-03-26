Logo
Large banner

SAD potvrdile upotrebu bespilotnih brodova protiv Irana

Autor:

ATV

26.03.2026

22:56

Komentari:

0
САД потврдиле употребу беспилотних бродова против Ирана
Foto: Tanjug/AP

Sjedinjene Američke Države rasporedile su bespilotne brze brodove za pomorske patrole u okviru operacija protiv Irana, saopštio je danas Pentagon, što je prvi put da je Vašington potvrdio upotrebu takvih plovila u aktivnom sukobu.

Pentagon je, kako javlja Rojters, potvrdio da američke snage koriste bespilotna površinska plovila, uključujući brze brodove bez posade, u okviru rata protiv Irana.

67cb512d186e8 Саша Поповић

Scena

Kćerka Saše Popovića se teško nosi sa njegovom smrću: ''Slomi se svaki put kada ode na groblje''

Kako je naveo portparol Centralne komande Pentagona Tim Hokins, reč je o plovilima kompanije "BlackSea" iz američke savezne države Merilend, koja se koriste za patrolne zadatke u regionu Bliskog istoka.

- Američke snage nastavljaju da koriste bespilotne sisteme u regionu Bliskog istoka, uključujući površinska dron-plovila poput GARC-a. Ova platforma je do sada ostvarila više od 450 sati plovidbe i prešla više od 2.200 nautičkih milja tokom pomorskih patrola u okviru operacij - naveo je Hokins u saopštenju.

Hokins je istakao da GARC predstavlja novu sposobnost u razvoju i dio je flote bespilotnih plovila američke Pete flote, čiji je cilj unapređenje nadzora u regionalnim vodama.

sreca radost ljubav

Zanimljivosti

Rođeni na ova 4 datuma predodređeni su za velike stvari

On nije želio da iznese detalje o drugim bespilotnim sistemima koji se koriste u operaciji.

Kako ističe Rojters na osnovu dostupnih informacija, nema naznaka da su Sjedinjene Američke Države koristile ova plovila za ofanzivne napade, iako takvi brodovi mogu da budu opremljeni za izviđanje ili napade tipa "kamikaza", prenosi Tanjug.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Романија

Društvo

Obustavljen saobraćaj za teretnjake preko Romanije

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Amerika

Iran

Pentagon

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Suspendovani napadi na energetski sektor Irana

2 h

0
Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Putin i Tramp se poštuju i razgovaraju iskreno

2 h

0
Инфлуенсерка сломила кичму на 24 мјеста

Scena

Influenserka pala sa terase hotela: Slomila kičmu na 24 mjesta

2 h

0
Авион у Катру

Svijet

Cijene avio-karata između Evrope i Azije idu u nebo

2 h

0

Više iz rubrike

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Suspendovani napadi na energetski sektor Irana

2 h

0
Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Putin i Tramp se poštuju i razgovaraju iskreno

2 h

0
Авион у Катру

Svijet

Cijene avio-karata između Evrope i Azije idu u nebo

2 h

0
Мајкл Флин

Svijet

Ispravljena nepravda: Ministarstvo plaća više od milion dolara Majklu Flinu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

45

BiH izbacila Vels i zakazala finale sa Italijom

23

05

D‌jevojka iz BiH povrijeđena u Austriji

23

03

Turska nadomak Mundijala

22

56

SAD potvrdile upotrebu bespilotnih brodova protiv Irana

22

50

Italija osigurala plasman u finale baraža

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner