SAD potvrdile upotrebu bespilotnih brodova protiv Irana

Sjedinjene Američke Države rasporedile su bespilotne brze brodove za pomorske patrole u okviru operacija protiv Irana, saopštio je danas Pentagon, što je prvi put da je Vašington potvrdio upotrebu takvih plovila u aktivnom sukobu.

Pentagon je, kako javlja Rojters, potvrdio da američke snage koriste bespilotna površinska plovila, uključujući brze brodove bez posade, u okviru rata protiv Irana.

Kako je naveo portparol Centralne komande Pentagona Tim Hokins, reč je o plovilima kompanije "BlackSea" iz američke savezne države Merilend, koja se koriste za patrolne zadatke u regionu Bliskog istoka.

- Američke snage nastavljaju da koriste bespilotne sisteme u regionu Bliskog istoka, uključujući površinska dron-plovila poput GARC-a. Ova platforma je do sada ostvarila više od 450 sati plovidbe i prešla više od 2.200 nautičkih milja tokom pomorskih patrola u okviru operacij - naveo je Hokins u saopštenju.

Hokins je istakao da GARC predstavlja novu sposobnost u razvoju i dio je flote bespilotnih plovila američke Pete flote, čiji je cilj unapređenje nadzora u regionalnim vodama.

On nije želio da iznese detalje o drugim bespilotnim sistemima koji se koriste u operaciji.

Kako ističe Rojters na osnovu dostupnih informacija, nema naznaka da su Sjedinjene Američke Države koristile ova plovila za ofanzivne napade, iako takvi brodovi mogu da budu opremljeni za izviđanje ili napade tipa "kamikaza", prenosi Tanjug.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.