IDF: Eliminisan visokorangirani komandant Hamasa

Autor:ATV
Komentari:0
Odbrambene snage Izraela /IDF/ potvrdile su da je u izraelskom napadu na Pojas Gaze ubijen visokorangirani komandant Hamasa Muhamed Odeh, koji je bio umiješan u planiranje napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine.
U saopštenju IDF-a navedeno je da je Odeh ubijen dvije sedmice nakon što je eliminisan njegov prethodnik, Iz el Din el Hadad.
Region
Zašto se čeka satima? EES sistem u praksi "zatajio" - Brisel najavljuje hitne izmjene
Prema navodima IDF-a, Odeh je bio jedan od komandanata koji su i planirali i koordinisali masakr 7. oktobra.
IDF je 16. maja potvrdio da je ubijen Hadad.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
13
06
12
57
12
56
12
51
12
45
Trenutno na programu