IDF: Eliminisan visokorangirani komandant Hamasa

Odbrambene snage Izraela /IDF/ potvrdile su da je u izraelskom napadu na Pojas Gaze ubijen visokorangirani komandant Hamasa Muhamed Odeh, koji je bio umiješan u planiranje napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

U saopštenju IDF-a navedeno je da je Odeh ubijen dvije sedmice nakon što je eliminisan njegov prethodnik, Iz el Din el Hadad.

Prema navodima IDF-a, Odeh je bio jedan od komandanata koji su i planirali i koordinisali masakr 7. oktobra.

IDF je 16. maja potvrdio da je ubijen Hadad.

(SRNA)