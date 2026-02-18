У стану пронађено тијело жене: Морали интервенисати ватрогасци

18.02.2026
У улици Салиха бега Куљуха у Горажду јуче је пронађено беживотно тијело жене.
На терену је интервенисала ватрогасна јединица града Горажде у поподневним сатима, како би отворили стан.
- На лицу мјеста била су присутна два припадника МУП-а БПК - а Горажде. У интервенцији учествовала два ватрогасца са возилом - навели су из ФУЦЗ.
Према незваничним информацијама "Аваза", ријеч је о природној смрти.
