У стану пронађено тијело жене: Морали интервенисати ватрогасци

На терену је интервенисала ватрогасна јединица града Горажде у поподневним сатима, како би отворили стан.

- На лицу мјеста била су присутна два припадника МУП-а БПК - а Горажде. У интервенцији учествовала два ватрогасца са возилом - навели су из ФУЦЗ.

Према незваничним информацијама "Аваза", ријеч је о природној смрти.