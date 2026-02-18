Logo
Large banner

У стану пронађено тијело жене: Морали интервенисати ватрогасци

18.02.2026

11:35

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У улици Салиха бега Куљуха у Горажду јуче је пронађено беживотно тијело жене.

На терену је интервенисала ватрогасна јединица града Горажде у поподневним сатима, како би отворили стан.

Душица Рунић 1

Република Српска

Рунић: Каран ће допринијети да се српски народ осјећа као свој на своме

- На лицу мјеста била су присутна два припадника МУП-а БПК - а Горажде. У интервенцији учествовала два ватрогасца са возилом - навели су из ФУЦЗ.

Према незваничним информацијама "Аваза", ријеч је о природној смрти.

Подијели:

Тагови :

пронађено тијело

Goražde

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Таблете лијекови

Регион

У Црној Гори одузето два милиона таблета са забрањеним супстанцама

1 ч

0
Наранџасто упозорење у више регија због јаког вјетра

Друштво

Наранџасто упозорење у више регија због јаког вјетра

1 ч

0
Horoskop

Занимљивости

За пет знакова стиже најбољи период живота

1 ч

0
Преминуо легендарни тренер: Предводио је Нагетсе у бројним побједама

Кошарка

Преминуо легендарни тренер: Предводио је Нагетсе у бројним побједама

1 ч

0

Више из рубрике

Драган Малић

Хроника

Драган Малић скинут с апарата за дисање

1 ч

0
Покосио пјешака па покушао побјећи: Ухапшен бахати возач

Хроника

Покосио пјешака па покушао побјећи: Ухапшен бахати возач

1 ч

0
tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Истрага трамвајске несреће: Изузето 30 снимака и документација о реконструкцији пруге

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Хапшење у Градишци због тешке крађе

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

49

Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

12

47

Најмање 12 људи погинуло од експлозије у продавници

12

43

Како смршати без дијете?

12

42

Зачепљен одвод ће постати прошлост: 5 корака за брзо рјешење проблема

12

36

Сијарто: Учлањење Украјине у ЕУ значило би укључивање Уније у сукоб

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner