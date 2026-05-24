Meta pokrenula novu aplikaciju za Fejsbuk grupe

ATV
24.05.2026 18:43

Мета покренула нову апликацију за Фејсбук групе
Foto: Pixabay

Kompanija Meta pokrenula je novu aplikaciju koja služi kao "prostor namijenjen razgovorima unutar Fejsbuk grupa". Zove se Forum, a nije bilo nikakve zvanične najave ili posebne promocije.

Korisnici će za pristup aplikaciji morati da koriste Fejsbuk nalog, a njihov profil i aktivnosti biće prenijeti nakon prijavljivanja. Iako aplikacija nije zamišljena kao anonimna platforma poput Redita, korisnici će moći da koriste anonimne nadimke, dok će administratori grupa i dalje imati uvid u njihove stvarne identitete.

Za razliku od glavnog Fejsbuk fida, koji prikazuje objave prijatelja, stranica i preporučen sadržaj algoritma, Forum će se fokusirati na razgovore iz grupa čiji je korisnik član. Prilikom prvog pokretanja aplikacija pita korisnike kakav sadržaj žele češće da vide, pa će vjerovatno prikazivati i objave iz drugih grupa koje odgovaraju njihovim interesovanjima, prenosi Engadget.

Objave napisane u Forum aplikaciji i dalje će biti vidljive i u glavnoj Fejsbuk aplikaciji, i obrnuto. Ovo nije prvi pokušaj Mete da izdvoji grupne razgovore u zasebnu aplikaciju. Kompanija je još tokom perioda kada se zvala Fejsbuk predstavila posebnu aplikaciju za grupe, koja je ugašena 2017. godine.

Nova aplikacija uključuje i AI funkcije. Opcija “Ask” može da prikuplja odgovore iz različitih grupa kako bi korisnicima pružila informacije bez potrebe za ručnim pretraživanjem svake grupe pojedinačno.

Druga AI funkcija namijenjena je administratorima grupa i služi kao pomoć u moderaciji sadržaja, a iz Mete su naveli da je aplikacija trenutno u fazi testiranja i da kompanija redovno javno testira nove proizvode kako bi procijenila interesovanje korisnika.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornog tekstu na portalu atvbl.rs.

