Ima 94 godine i živi u 200 godina staroj kući: Svaki dan radi ono što mnogi ne bi izdržali

Baka Vasilna jedna je od posljednjih žena koje žive gotovo potpuno odsječene od modernog svijeta. Njezin dom je stara planinska kuća, a svaki dan počinje radom koji ne poznaje penziju.

U vremenu u kojem mnogi ne mogu zamisliti dan bez mobilni, trgovine iza ugla, centralnog grijanja i automobila, priča 94-godišnje bake Vasilina zvuči kao prizor iz nekog drugog vijeka.

Ona živi sama, daleko od civilizacije, u staroj planinskoj kući sagrađenoj davne 1824. godine. Njezin život prikazan je u dokumentarnom videu objavljenom na JuTjub kanalu Life On Top. Video je u samo dva mjeseca prikupio milione pregleda, a gledatelje je posebno pogodila jednostavnost i tiha snaga žene koja u desetom deceniji života i dalje svakodnevno radi ono što mnogi ne bi mogli ni u najboljim godinama.

Vasilinin dom nije moderna vikendica u planini, nego povijesna planinska koliba iz 1824. godine. U opisu videa navodi se da je ona “živi most prema prošlosti”, žena koja i dalje živi u skladu s prirodom dok svijet ispod nje juri prema budućnosti. U takvom životu nema previše prostora za romantiziranje.

Nema luksuza, ali ima mir

Svaki dan traži fizičku snagu, strpljenje i naviku na samoću. Drva se moraju pripremiti, kuća održavati, hrana osigurati, a hladnoća izdržati. Ono što bi nekome danas bila avantura za vikend, Vasilini je svakodnevica. Dok ljudi u gradovima često govore da su umorni od buke, prometa, ekrana i stalnih obveza, Vasilina živi suprotnost takvom životu.

Njezin svijet je tih, spor i težak. Ond‌je nema žurbe, ali nema ni pogodnosti na koje se moderni čovjek oslanja bez razmišljanja. Nema brzog odlaska u supermarket. Nema jednostavnog poziva majstoru kada nešto pukne. Nema rutine u kojoj se pritisne prekidač, naruči dostava i sve se riješi za nekoliko minuta.

U planini se sve mora napraviti vlastitim rukama. Upravo zato njezina priča toliko snažno pogađa gledatelje. Ona ne govori velikim riječima o otpornosti, skromnosti i zahvalnosti, ona ih živi. Vasilina pripada generaciji koja nije odrasla s idejom da život mora biti lagan. Takvi ljudi nisu imali izbor birati između komfora i “sporijeg života”. Njihov svijet bio je rad, zemlja, kuća, vatra, hrana i porodice.

Milioni su zastali pred istim prizorom

Danas, kada se o jednostavnom životu često govori kao o trendu, njezin primjer pokazuje što takav život zapravo znači. To nije estetski uređena kuhinja, šalica čaja uz prozor i nekoliko fotografija za društvene mreže. To je buđenje u hladnoj kući. To su ruke koje i u 94. godini moraju raditi.

Ipak, u njezinu držanju ima nečega što gledatelji prepoznaju: dostojanstva. Video o Vasilini posebno je od‌jeknuo jer prikazuje život koji gotovo nestaje. YouTube rezultati navode da je film u kratkom vremenu skupio oko 3,8 milijuna pregleda, što pokazuje koliko snažno takve priče privlače ljude koji žive potpuno drukčije živote, piše Alo

Vasilina ne d‌jeluje kao netko tko traži sažaljenje. Više kao ntko ko je život prihvatio onakvim kakav jest. Život daleko od civilizacije često se izvana opisuje kao osamljen. No u Vasilinom slučaju samoća ne izgleda nužno kao praznina. Ona je okružena stvarima koje imaju smisao: kućom, prirodom, poslom, sjećanjima i ritmom koji traje decenijama.

Nije svakome život bajka

Ipak, teško je ne osjetiti težinu njezine svakodnevice. U toj dobi mnogi ovise o tuđoj pomoći, dok ona i dalje nosi teret života u planini. Svaka zima, svaki odlazak po drva, svaka priprema hrane i svaki dan bez blizine civilizacije podsjetnik su da njezin život nije bajka. Vasilynina priča ne poziva nužno na bijeg iz grada ni na idealiziranje siromaštva ili izolacije.

Ona prije svega podsjeća koliko su se ljudske potrebe promijenile. Nekada je bilo važno imati krov, vatru, hranu i mir. Danas mnogi imaju sve to, ali se i dalje osjećaju iscrpljeno. Zato se ovakve priče toliko dijele. One ne nude jednostavan odgovor, ali postavljaju neugodno pitanje: jesmo li napredovali toliko da smo zaboravili ono osnovno?

U kući staroj više od 200 godina, na mjestu gd‌je se vrijeme čini sporijim, 94-godišnja Vasilyna živi život koji većina ljudi ne bi mogla izdržati ni nekoliko dana. A upravo zato njezina tiha svakodnevica d‌jeluje snažnije od bilo kakvog govora o hrabrosti.