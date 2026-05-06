Драма на крузеру са смртоносним вирусом добија расплет: Ова земља пристала да пружи помоћ?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Холандски крузер са избијањем хантавируса наводно би требало да уплови ка Канарским острвима, саопштило је шпанско министарство здравља, гдје се планирана евакуација путника.
Два члана посаде, укључујући бродског љекара који је наводно Британац, захтијевају хитну медицинску помоћ и планирано је да буду евакуисани болничким авионом на Канарска острва у уторак, пише ББЦ.
Трећа особа, повезана са њемачким држављанином који је преминуо, такође ће бити евакуисана.
Званичници су утврђивали који путници захтјевају хитну евакуацију са Зеленортских острва, гдје је брод био усидрен, додало је министарство здравља.
Три путника са брода МВ Хондиус преминула су након што је брод испловио из Аргентине на своје путовање преко Атлантског океана пре око мјесец дана, услед избијања хантавируса.
Свијет
Путовање из снова постало ноћна мора због смртоносног вируса
Око 149 људи из 23 земље остало је на броду под "строгим мјерама предострожности", саопштио је оператер брода Оцеанwиде Еxпедитионс.
Преостали путници требало би да наставе пут ка Канарским острвима, гдје се очекује да стигну за три до четири дана, навело је министарство, додајући да тачно вријеме и лука гдје ће бити усидрени, још није одређена.
Оператер крузера Оцеанwиде Еxпедитионс навео је да је план да се уплови у Гран Канарију или Тенерифе.
Шпанија пружа спас за путнике на МВ Хондиусу
Додали су да је Свјетска здравствена организација (WХО) објаснила да Зеленортска острва "не могу да спроведу ову операцију".
Свијет
Још двоје има симптоме хантавируса, планира се евакуација
"Канарска острва су најближа локација са потребним капацитетима. Шпанија има моралну и правну обавезу да помогне овим људима, међу којима има и више шпанских држављана“, наводи се у саопштењу.
Након доласка на Канарска острва, посада и путници биће прегледани, добиће потребну негу и потом ће моћи да започну повратак кућама, саопштило је шпанско министарство здравља.
Све интеракције са особама које су биле на броду МВ Хондиус одвијаће се у "посебним просторима и транспортима посебно организованим за ову ситуацију", навело је министарство.
Циљ је да се "избегне сваки контакт са локалним становништвом и обезбеди безбедност здравствених радника".
Према најновијем извештају Свјетске здравствене организације, до сада је идентификовано седам случајева хантавируса – два потврђена и пет сумњивих.
Два потврђена случаја су холандска држављанка, која је међу преминулима, и 69-годишњи држављанин Уједињеног Краљевства који је евакуисан у Јужну Африку на лијечење.
(б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 д0
Свијет
2 д0
Свијет
2 д0
Свијет
2 седм0
Најновије
11
17
11
13
11
08
11
07
11
02
Тренутно на програму