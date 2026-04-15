Vještačku inteligenciju ne pitajte za lijek: Polovina odgovora o zdravlju je pogrešna

15.04.2026 16:58

Вјештачку интелигенцију не питајте за лијек: Половина одговора о здрављу је погрешна
Foto: pexels/Tara Winstead

Vještačka inteligencija daje pogrešne ili obmanjujuće medicinske savjete u skoro polovini slučajeva. Nova velika studija objavljena u uglednom medicinskom časopisu BMJ Open otkrila je da popularni četbotovi mogu biti veoma opasni po zdravlje.

Istraživači upozoravaju da se ljudi ne smiju oslanjati na ove sisteme jer su odgovori često netačni ili nepotpuni.

ČetGPT i Gemini daju pogrešne dijagnoze

Naučnici iz Amerike, Kanade i Velike Britanije testirali su pet najpoznatijih platformi kao što su ČetGPT, Gemini i Meta AI. Rezultati su pokazali da je skoro 50 odsto njihovih odgovora na medicinska pitanja ocijenjeno kao problematično. Ono što najviše plaši stručnjake je činjenica da ovi programi iznose tvrdnje sa ogromnim samopouzdanjem iako nisu u pravu.

Sistemi kao što su Grok i DipSik često ne mogu da pruže tačne dokaze za ono što savjetuju pacijentima. Oko 20 odsto svih savjeta koje su dali ovi botovi označeno je kao visoko problematično za zdravlje. To znači da bi praćenje takvih uputstava moglo direktno da ugrozi život osobe koja traži pomoć preko interneta.

Gdje vještačka inteligencija najviše griješi?

Četbotovi su se pokazali kao donekle pouzdani samo kod jednostavnih pitanja o vakcinama i raku. Međutim čim se pređe na složenije teme poput ishrane ili matičnih ćelija njihovo znanje potpuno zakazuje. U tim oblastima je primjećen najveći broj grešaka koje mogu lako da zavaraju običnog čovjeka koji nema medicinsko obrazovanje.

Istraživači ističu da nijedan analizirani sistem nije pružio potpuno tačne reference za svoje tvrdnje. Ljudi često vjeruju ovim botovima jer oni zvuče pametno i stručno dok pišu svoje odgovore. Ipak prava istina je da je odlazak kod pravog ljekara i dalje jedini siguran način da dobijete tačnu dijagnozu i odgovarajući lijek.

(telegraf)

