Napravljena prva kasa na bazi AI: Do kraja godine dostupna u 350 ugostiteljskih objekata

Autor:

ATV
02.04.2026 11:59

Foto: pexels

Ruska kompanija za informacione tehnologije Inno clouds kreirala je prvu kasu sa vještačkom inteligencijom za kafiće i restorane.

Ta firma napominje da će nova tehnologija do kraja godine biti korištena u više od 350 ugostiteljskih objekata u Rusiji, prenio je TASS.

Kasa sa vještačkom inteligencijom (AI) u potpunosti imitira ljudsku interakciju sa kupcima, može da im pomaže da naprave izbor i ubrzava proces usluge za 35 odsto.

U poređenju sa tradicionalnim kioskom za samoposluživanje, blagajnik nudi jednostavniji proces komunikacije i naručivanja: kupci samo treba da navedu željeno jelo, a sistem će im odabrati optimalne opcije.

Posjetioci ne moraju da detaljno pregledaju jelovnik ili da traže određeno jelo na ekranu.

Štaviše, AI blagajnik može da razjasni sve informacije o proizvodu, uključujući nutritivnu vrijednost jela, kao i sve moguće izmjene.

Kompanija je navela da kupci takođe mogu da pomenu alergene ili da zahtijevaju da se jelo pripremi bez određenog sastojka.

AI blagajna je u razvoju od marta 2025. godine, što je čini prvim proizvodom te vrste u Rusiji, a sada je potpuno spremna za implementaciju u ruskim restoranima i kafićima.

Inno clouds ističe da je ovaj format pogodniji za objekte brze hrane, zone za hranu i kafiže, prvenstveno zato što udvostručuje proces usluge kupcima i može da poveža prihod za 15-30 odsto.

