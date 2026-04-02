Pao Iks: Bivši Tviter nedostupan korisnicima širom svijeta

02.04.2026 11:30

Пао Икс: Бивши Твитер недоступан корисницима широм свијета
Foto: Tanjug / AP / Noah Berger

Društvena mreža Iks, ranije poznata kao Tviter, trenutno ima probleme u radu, zbog čega mnogi korisnici širom svijeta ne mogu da joj pristupe.

Prema podacima sajta DownDetector, prve poteškoće su zabilježene oko 8:30 ujutru, a ubrzo je stigao veliki broj prijava.

Većina korisnika prijavljuje da aplikacija uopšte ne funkcioniše, dok se dio žali na probleme sa prikazom objava, kao i na poteškoće pri korišćenju verzije za računar.

Pojedini korisnici čak dobijaju obavještenje da njihov nalog ne postoji.

AI asistent Grok, koji je dio ove platforme, navodno je situaciju opisao kao privremeni tehnički problem, zbog kojeg se sadržaj poput objava i poruka ne učitava kako treba.

Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo kvar, niti kada će sve ponovo raditi bez smetnji. Iako se pominje da su problemi prvo primjećeni u Indiji, u međuvremenu su zahvatili i Evropu, pa i korisnike u Srbiji.

(Tanjug)

